Pai de Amy Winehouse perde ação por bens e é condenado em US$ 1,3 milhão

O pai da cantora Amy Winehouse foi condenado pela Justiça britânica a pagar cerca de US$ 1,3 milhão (aproximadamente 960 mil libras) em custos judiciais a duas amigas da artista após perder uma disputa envolvendo a venda de objetos pessoais da cantora.

Segundo o The New York Times, a decisão foi publicada nesta quarta-feira, dias depois de a Justiça rejeitar a ação movida por Mitch Winehouse.

Ele alegava que a ex-estilista Naomi Parry e a amiga Catriona Gourlay esconderam a venda de cerca de 150 itens pertencentes à artista em leilões realizados em Los Angeles, em 2021 e 2023.

Os objetos incluíam roupas, joias, fotografias e móveis de Amy Winehouse. Como administrador do espólio da cantora, Mitch Winehouse sustentava que os bens pertenciam à herança da filha e não poderiam ter sido comercializados pelas duas mulheres.

Justiça concluiu que objetos eram presentes da cantora

Na decisão divulgada em abril, a juíza Sarah Clarke concluiu que havia evidências de que muitos dos itens haviam sido presenteados por Amy Winehouse às amigas durante sua vida.

Segundo a magistrada, a cantora costumava distribuir roupas porque possuía um grande acervo e evitava repetir looks em público.

Agora, ao determinar o pagamento das despesas judiciais, a juíza afirmou que Mitch Winehouse levou adiante uma ação "inerentemente fraca" e conduziu o processo de forma "agressiva e implacável".

Na avaliação da magistrada, o pai da cantora também fez acusações sem fundamento que prejudicaram a reputação, a carreira, a segurança financeira e a saúde das duas mulheres.

Leilões arrecadaram milhões de dólares

Os leilões reuniram centenas de objetos pessoais de Amy Winehouse e movimentaram milhões de dólares.

Entre os itens mais disputados estava o vestido usado pela cantora em sua última apresentação ao vivo, em Belgrado, na Sérvia, cerca de um mês antes de sua morte, arrematado por mais de US$ 243 mil.

Vestido de Amy Winehouse exibido na casa de leilões Julien's Auctions; objetos pessoais da cantora foram pivô de disputa judicial entre seu pai e amigas da artista. (FREDERIC J. BROWN / AFP/AFP)

Segundo o New York Times, parte da arrecadação foi destinada à Amy Winehouse Foundation, instituição criada em homenagem à artista após sua morte, em 2011.

Naomi Parry e Catriona Gourlay teriam recebido cerca de US$ 1,2 milhão com a venda dos objetos por meio da casa de leilões Julien's Auctions.

Ex-estilista diz que processo destruiu sua carreira

Após a decisão, Naomi Parry afirmou nas redes sociais que a disputa judicial consumiu quase cinco anos de sua vida.

"Esse processo destruiu minha carreira e me custou mais do que consigo colocar em palavras. Mas o mais importante é que a juíza limpou de forma inequívoca meu nome e minha reputação", escreveu.

Na nova decisão, a juíza determinou que Mitch Winehouse arque com uma parcela maior das despesas legais justamente por considerar que ele utilizou o processo para pressionar e intimidar as duas mulheres, mesmo sabendo que elas estavam em posição financeira e jurídica mais vulnerável.