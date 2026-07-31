‘Operação: Lioness’: tudo sobre a 3ª temporada, que estreia em agosto

A 3ª temporada de “Operação: Lioness” estreia em 2 de agosto no Paramount+.

Antes do lançamento dos novos episódios, a série criada por Taylor Sheridan ganhou um trailer final que mostra Joe, personagem de Zoe Saldaña, diante de uma guerra capaz de atingir sua vida profissional e familiar.

Na nova temporada, a agente enfrentará uma missão marcada por redes ocultas, agentes estrangeiros e traições pessoais.

A prévia indica que a guerra de espionagem ultrapassará as operações de campo e ameaçará diretamente as pessoas que Joe tenta proteger.

O que acontece na 3ª temporada de 'Operação: Lioness'?

Joe tentará equilibrar seu trabalho como agente e a vida familiar enquanto enfrenta uma rede de ameaças cada vez mais difícil de identificar.

Segundo a sinopse, forças invisíveis cercam seu mundo, padrões surgem onde não deveriam existir, nomes desaparecem e antigos caminhos são redefinidos. A protagonista passa a enfrentar uma guerra que alcança diferentes aspectos de sua vida.

Orientada por Kaitlyn e Westfield, Joe terá de combater inimigos que atuam nas sombras. A missão colocará seus limites à prova e ameaçará tudo o que ela tenta proteger.

Zoe Saldaña elogia a criação de Joe

Para Zoe Saldaña, a complexidade de Joe está diretamente ligada ao trabalho de Taylor Sheridan. Em entrevista à revista People, a vencedora do Oscar elogiou a capacidade do criador da série de escrever mulheres e desenvolver personagens que não ficam limitados por gênero ou raça.

“Acredito que Joe poderia ter sido um homem. Já vimos várias histórias de homens como Joe. E Kaitlyn poderia ter sido um homem, da mesma forma que Westfield poderia ter sido uma mulher e Kyle poderia ter sido uma mulher. Eles são indivíduos incrivelmente complexos, e qualquer ator que se desafie pode estar à altura dessa oportunidade”, afirmou.

Segundo a atriz, essa versatilidade é uma das características de um bom roteirista.

“Quando você escreve algo tão incrível que, de certa forma, desafia gênero e raça e trata apenas do mérito daquele ser humano, sinto que você se dá a oportunidade de ter uma variedade maior de atores que podem entrar e disputar aquele papel”, disse.

“Tenho muito respeito por homens que realmente sabem escrever mulheres, e acho que Taylor não se dá crédito suficiente. Depois de interpretar uma de suas personagens femininas por três temporadas, sinto-me extremamente honrada por ele ter escrito Joe como uma mulher”, acrescentou Saldaña.

Sheridan está em todos os personagens?

Jill Wagner, que interpreta Bobby, apresentou outra explicação para a construção dos personagens da série. Segundo a atriz, Sheridan coloca um pouco da própria personalidade em cada um deles.

“Ele coloca um pouco de si mesmo em cada um desses personagens. Eu vejo Taylor em quase todos eles. Isso é algo que ele faz naturalmente”, afirmou.

Saldaña respondeu com bom humor: “Ah, ótimo, então ele escreve a si mesmo? E eu aqui pensando que ele escrevia mulheres incríveis!”

Quem está no elenco da 3ª temporada?

Zoe Saldaña retorna como a agente da CIA Joe McNamara. A nova temporada também terá Nicole Kidman no papel de Kaitlyn e Michael Kelly como Westfield.

O elenco ainda conta com Jill Wagner como Bobby e Thad Luckinbill como Kyle.

Saldaña e Kidman, além de estrelarem a produção, são produtoras executivas da série.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Operação: Lioness'?

A 3ª temporada de “Operação: Lioness” estreia em 2 de agosto, no Paramount+.