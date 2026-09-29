Tom Holland, Sabrina Carpenter e Margaret Qualley: quem é quem no filme de Fred Astaire?

Fred Aistaire: produção da Sony Pictures vai retratar a trajetória do artista que marcou a história dos musicais de Hollywood. (JULIEN DE ROSA/AFP)
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Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06h44.
Um dos maiores nomes da história dos musicais de Hollywood, Fred Astaire ganhará uma cinebiografia estrelada por Tom Holland. O longa será dirigido por Paul King, conhecido por "Wonka" e pelos filmes de "Paddington".
A produção vai explorar a trajetória de Astaire, cuja carreira atravessou o teatro, a música e o cinema ao longo de várias décadas.
Nascido em 10 de maio de 1899, em Omaha, nos Estados Unidos, Frederick Austerlitz, conhecido como Fred Astaire, foi um ator, cantor e dançarino. Ele começou a carreira ainda na infância, ao lado da irmã mais velha, Adele Astaire, em apresentações de vaudeville, formato de entretenimento popular que reunia música, dança e comédia.
A dupla conquistou espaço nos palcos da Broadway e do West End, em Londres. Fred e Adele se tornaram artistas conhecidos no teatro musical, com apresentações que combinavam coreografias, humor e música.
A carreira dos irmãos tomou rumos diferentes em 1932, quando Adele se casou com o aristocrata britânico Lord Charles Cavendish e deixou os palcos. Fred seguiu trabalhando como artista e passou a investir no cinema, onde construiria sua reputação internacional.
A trajetória do astro no cinema ficou especialmente marcada pela parceria com a atriz Ginger Rogers. Os dois estrelaram dez filmes juntos, consolidando uma das duplas mais reconhecidas dos musicais clássicos.
Entre as produções mais conhecidas estão "O Picolino" (1935), "Ritmo Louco" (1936) e "A Alegre Divorciada" (1934). As coreografias da dupla combinavam precisão técnica, movimentos fluidos e uma dinâmica que ajudou a estabelecer novos padrões para os musicais de Hollywood.
Além de Tom Holland como Fred Astaire, Sabrina Carpenter viverá Ginger Rogers e Margaret Qualley será Adele Astaire, irmã mais velha do artista e sua primeira parceira de dança.
"O desafio cinematográfico de dar vida a esses ícones do século XX é algo que eu não poderia imaginar sem Tom Holland, Margaret Qualley e Sabrina Carpenter ao meu lado", revelou King, em comunicado.
A produção é baseada no livro "The Astaires: Fred & Adele", de Kathleen Riley, que também participa do projeto como consultora de roteiro e história.
Amy Pascal e Rachel O'Connor estão entre os produtores, ao lado de Holland, que participa por meio de sua produtora, Billy17. A família Astaire também acompanha o desenvolvimento da produção.
Sem título oficial, o filme ainda não tem previsão de estreia divulgada pela Sony Pictures.