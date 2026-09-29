Tom Holland, Sabrina Carpenter e Margaret Qualley: quem é quem no filme de Fred Astaire?

Um dos maiores nomes da história dos musicais de Hollywood, Fred Astaire ganhará uma cinebiografia estrelada por Tom Holland. O longa será dirigido por Paul King, conhecido por "Wonka" e pelos filmes de "Paddington".

A produção vai explorar a trajetória de Astaire, cuja carreira atravessou o teatro, a música e o cinema ao longo de várias décadas.

Quem foi Fred Astaire?

Nascido em 10 de maio de 1899, em Omaha, nos Estados Unidos, Frederick Austerlitz, conhecido como Fred Astaire, foi um ator, cantor e dançarino. Ele começou a carreira ainda na infância, ao lado da irmã mais velha, Adele Astaire, em apresentações de vaudeville, formato de entretenimento popular que reunia música, dança e comédia.

A dupla conquistou espaço nos palcos da Broadway e do West End, em Londres. Fred e Adele se tornaram artistas conhecidos no teatro musical, com apresentações que combinavam coreografias, humor e música.

A carreira dos irmãos tomou rumos diferentes em 1932, quando Adele se casou com o aristocrata britânico Lord Charles Cavendish e deixou os palcos. Fred seguiu trabalhando como artista e passou a investir no cinema, onde construiria sua reputação internacional.

A trajetória do astro no cinema ficou especialmente marcada pela parceria com a atriz Ginger Rogers. Os dois estrelaram dez filmes juntos, consolidando uma das duplas mais reconhecidas dos musicais clássicos.

Entre as produções mais conhecidas estão "O Picolino" (1935), "Ritmo Louco" (1936) e "A Alegre Divorciada" (1934). As coreografias da dupla combinavam precisão técnica, movimentos fluidos e uma dinâmica que ajudou a estabelecer novos padrões para os musicais de Hollywood.

Elenco conta com Sabrina Carpenter e Margaret Qualley

Além de Tom Holland como Fred Astaire, Sabrina Carpenter viverá Ginger Rogers e Margaret Qualley será Adele Astaire, irmã mais velha do artista e sua primeira parceira de dança.

"O desafio cinematográfico de dar vida a esses ícones do século XX é algo que eu não poderia imaginar sem Tom Holland, Margaret Qualley e Sabrina Carpenter ao meu lado", revelou King, em comunicado.

A produção é baseada no livro "The Astaires: Fred & Adele", de Kathleen Riley, que também participa do projeto como consultora de roteiro e história.

Amy Pascal e Rachel O'Connor estão entre os produtores, ao lado de Holland, que participa por meio de sua produtora, Billy17. A família Astaire também acompanha o desenvolvimento da produção.

Quando o filme será lançado?

Sem título oficial, o filme ainda não tem previsão de estreia divulgada pela Sony Pictures.