Que horas estreia a terceira temporada de 'A Casa do Dragão' na HBO?

A espera dos fãs de Westeros está chegando ao fim. A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreia neste domingo, 21 de junho, às 22h (horário de Brasília) na HBO e na HBO Max, dando continuidade à sangrenta Dança dos Dragões, a guerra civil que colocou membros da própria Casa Targaryen em lados opostos pelo controle do Trono de Ferro.

A nova leva de episódios terá oito capítulos, sendo lançado um episódio por semana, sempre aos domingos.

Episódio de estreia será mais longo

Além do retorno da série, os fãs terão um capítulo especial logo na estreia. Segundo o site Tom's Guide, o primeiro episódio da nova temporada terá cerca de 72 minutos de duração, superando o tempo de abertura da temporada anterior.

O que aconteceu até aqui?

Em um resumo do Tecmundo, no final da segunda temporada, a guerra entre os Pretos e os Verdes finalmente se aproxima de um confronto em larga escala, mas a série opta por encerrar o ano focando nos preparativos para os conflitos que virão. Rhaenyra Targaryen consolida sua posição ao reunir novos cavaleiros de dragão e garantir importantes alianças, enquanto Daemon, após passar boa parte da temporada isolado em Harrenhal e dividido entre ambição e lealdade, renova seu apoio à Rhaenyra.

Do lado dos Verdes, a situação também se complica. Alicent percebe que o conflito está saindo do controle e tenta buscar uma solução pacífica ao se encontrar secretamente com Rhaenyra, mas a guerra já parece inevitável. Enquanto isso, o rei Aegon II, gravemente ferido após os acontecimentos de Pouso de Gralhas, é retirado discretamente de Porto Real por Larys Strong para se recuperar e planejar seus próximos passos. O episódio termina mostrando exércitos e frotas marchando para a batalha, deixando claro que a terceira temporada deve finalmente entregar os grandes confrontos que a série passou toda a segunda temporada construindo.

O que esperar da 3ª temporada?

Se a segunda temporada preparou o terreno, a terceira promete finalmente entregar a guerra em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. O produtor afirmou que a temporada começa com a aguardada Batalha da Goela, um dos confrontos mais importantes e sangrentos de toda a Dança dos Dragões.

A batalha marítima é considerada um dos eventos mais devastadores da guerra e deve envolver dragões, grandes frotas e perdas significativas para ambos os lados.

Além disso, a nova temporada deve mostrar o conflito se espalhando por diferentes regiões de Westeros, com combates terrestres, aéreos e navais ocorrendo simultaneamente. Diversas casas que até então observavam os acontecimentos serão forçadas a entrar na guerra.

A rivalidade entre Rhaenyra e Aemond tende a se tornar um dos principais motores da trama. Com Aegon II enfraquecido e sua posição ameaçada, os Verdes precisarão encontrar uma forma de manter o controle político enquanto enfrentam o avanço dos exércitos inimigos. Do outro lado, Rhaenyra buscará consolidar sua reivindicação ao Trono de Ferro e transformar suas recentes vitórias em domínio efetivo sobre o reino.

Os trailers indicam que a disputa deixará de lado qualquer tentativa de negociação e mergulhará em uma guerra aberta entre os Targaryen.

Novos personagens entram em cena

A nova temporada também amplia o elenco com a chegada de figuras importantes para os próximos capítulos da guerra. Entre os nomes confirmados estão Ormund Hightower, interpretado por James Norton, além de Roderick Dustin, Torrhen Manderly, Luthor Largent e Jon Roxton, personagens que terão papel relevante nos desdobramentos do conflito.

Enquanto isso, retornam nomes centrais da trama como Emma D'Arcy (Rhaenyra), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Tom Glynn-Carney (Aegon II) e Ewan Mitchell (Aemond).

Série já tem data para acabar

Apesar da empolgação com a estreia, os fãs já sabem que a história está caminhando para sua reta final. O criador e showrunner Ryan Condal confirmou que "A Casa do Dragão" foi planejada para terminar na quarta temporada. A HBO já renovou oficialmente a série para mais um ano, que encerrará a adaptação da Dança dos Dragões.

Com isso, a terceira temporada terá a responsabilidade de preparar terreno para os eventos finais da guerra civil Targaryen.