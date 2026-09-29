O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) lidera a corrida para o governo do Rio Grande do Sul com 40% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29.

Sua principal adversária, Juliana Brizola (PDT), aparece na segunda colocação com 35% da preferência do eleitorado, configurando um cenário acirrado próximo ao limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais.

O vice-governador Gabriel Souza (MDB) ocupa a terceira posição, com 19%. Em seguida, Marcelo Maranata (PSDB) tem 2%. Os demais nomes testados, Priscila Voigt (UP), Rejane de Oliveira (PSTU) e Cesar Pontes (PCO), somam 1% das intenções de voto.

Votos nulos e brancos representam 2%, enquanto 1% dos eleitores não souberam ou não responderam à pesquisa estimulada.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre os dois líderes, Zucco pontua com 49% contra 44% de Juliana Brizola. Neste recorte específico, os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 4%, enquanto os indecisos são 3%.

Se o adversário de Zucco for Gabriel Souza, o candidato do PL marca 45% ante 41% do vice-governador, com 14% de votos brancos, nulos ou indecisos.

Em um terceiro cenário, sem o candidato do PL, Juliana Brizola aparece com 44% e Gabriel Souza anota 42%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro.

Rejeição e avaliação da gestão estadual

Os dois candidatos mais bem posicionados também concentram os maiores índices de rejeição múltipla. Juliana Brizola não seria votada por 45% dos eleitores gaúchos, taxa tecnicamente empatada com a de Zucco, rejeitado por 43%.

Gabriel Souza tem a oposição de 31% do eleitorado, e Maranata recua no índice com 23%.

A pesquisa mensurou o clima da população com o atual ocupante do Palácio Piratini. A gestão de Eduardo Leite (PSD) é aprovada por 53% e desaprovada por 42% dos entrevistados, enquanto 5% não souberam ou preferiram não opinar sobre a administração.

Raio-x do eleitorado gaúcho

A vantagem territorial de Zucco é impulsionada na Serra e Nordeste, onde alcança 48%, contra 28% da adversária do PDT. O candidato do PL também domina as regiões Norte/Noroeste/Missões (49% a 26%). Já Juliana Brizola lidera na região Sul/Campanha com 41%, ante 35% do adversário. A região metropolitana apresenta um empate técnico entre ambos.

No recorte por estrato de renda, Brizola tem sua base mais sólida entre eleitores que ganham até dois salários mínimos, grupo demográfico em que marca 40% contra 32% de Zucco. Nas duas faixas financeiras superiores, o candidato do PL assume a dianteira consolidada com taxas de 43% e 45%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo RS-05412/2026.