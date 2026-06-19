'Casa do Dragão', 'Sugar' e mais: o que assistir neste fim de semana

O terceiro fim de semana de junho chega com um dos pacotes de estreias mais esperados do ano para os apaixonados por séries e cinema.

A HBO Max reabre as portas de Westeros para a aguardada terceira temporada de House of the Dragon. A Dança dos Dragões continua no campo de batalha entre os Pretos e os Verdes, agora com uma virada de poder.

Na Apple TV+, Colin Farrell reprisa um de seus papéis mais intrigantes na segunda temporada de Sugar. Já a Netflix aposta no suspense de confinamento de Oasis.

Veja abaixo os cinco melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana:

House of the Dragon — Temporada 3 (HBO Max)

A guerra civil Targaryen incendeia Westeros de forma definitiva neste novo ano. Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower lideram seus respectivos conselhos e dragões em um embate sangrento que promete redefinir a árvore genealógica mais poderosa da fantasia.

Com alianças rompidas e traições de todos os lados, a nova temporada da série promete cenas de batalha épicas e consequências devastadoras para o reino.

Sugar — Temporada 2 (Apple TV+)

O elegante detetive particular John Sugar (Colin Farrell) está de volta a Los Angeles para investigar um novo e complexo caso de desaparecimento. Após as grandes revelações sobre sua verdadeira identidade na primeira temporada, ele agora precisa equilibrar seu trabalho investigativo no submundo de Hollywood com a busca pela própria irmã, enfrentando dilemas existenciais ainda mais profundos.

Oasis (Netflix)

Neste suspense claustrofóbico e misterioso, um resort de luxo isolado do mundo se transforma no cenário de um crime perfeito após o desaparecimento repentino de um dos hóspedes. Quando a propriedade entra em confinamento total determinado pelas autoridades, segredos obscuros e rivalidades perigosas começam a surgir entre os funcionários e os ricos visitantes que ficaram presos ali dentro.

Os Estranhos — Capítulo 2 (Prime Video)

Os letais assassinos mascarados retornam ainda mais brutais e implacáveis nesta sequência de terror slasher. Ao descobrirem que uma de suas vítimas anteriores, Maya (Madelaine Petsch), milagrosamente sobreviveu, os psicopatas iniciam uma caçada incansável e sem motivos aparentes para terminar o trabalho, testando os limites de sobrevivência da jovem isolada.

O Órfão (MUBI)

Com a curadoria afiada do cinema de autor, o longa-metragem traz uma narrativa dramática e sensível focada nas complexidades das relações humanas e na busca por pertencimento de um jovem inserido em um novo e rígido contexto familiar. Uma obra visualmente poética e reflexiva que questiona as estruturas de afeto tradicionais.