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Reacher é renovada para 6ª temporada no Prime Video; veja detalhes

Renovação acontece 12 dias após o fim da quarta temporada e antes mesmo da estreia da quinta

Reacher: Alan Ritchson interpreta Jack Reacher na série do Prime Video, renovada para a 6ª temporada (Amazon Prime Video/Reprodução)

Reacher: Alan Ritchson interpreta Jack Reacher na série do Prime Video, renovada para a 6ª temporada (Amazon Prime Video/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08h48.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 09h00.

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RESUMO ＋

A plataforma de streaming Prime Video anunciou nesta terça-feira, 29, a renovação de Reacher para a sexta temporada, 12 dias após o fim da quarta e antes da estreia da quinta. A quinta temporada já está em produção em Toronto e adaptará Make Me, de Lee Child. A sexta ainda não tem história, livro-base ou data de estreia divulgados.

Reacher terá uma sexta temporada no Prime Video. A renovação foi anunciada nesta terça-feira, 29, apenas 12 dias depois do encerramento da quarta temporada e antes mesmo da estreia da quinta.

É a segunda renovação da série neste ano. A quinta temporada recebeu sinal verde em maio e já está em produção em Toronto. Com a nova encomenda, a plataforma garante a continuidade da produção estrelada por Alan Ritchson, que interpreta o ex-militar Jack Reacher.

Ainda não há informações sobre a história ou a data de estreia da sexta temporada. A quinta será baseada em "Make Me", livro de Lee Child publicado em 2015, mas o Prime Video ainda não informou qual obra será adaptada na temporada seguinte.

Por que o Prime Video renovou Reacher?

O anúncio ocorre depois de a quarta temporada registrar 66 milhões de espectadores no mundo nos primeiros 28 dias, segundo a Amazon. O número supera o desempenho da terceira temporada e mantém Reacher entre as produções de maior audiência da plataforma.

O desempenho também é relevante fora dos Estados Unidos: 58% da audiência da quarta temporada veio de outros países. Reino Unido, Alemanha e Brasil estão entre os mercados em que a série teve maior alcance, segundo a Amazon.

Nos Estados Unidos, a produção acumulou cinco semanas consecutivas acima de 1 bilhão de minutos assistidos no ranking semanal da Nielsen. Na semana mais recente, foram 1,18 bilhão de minutos.

O que acontece com Reacher nas próximas temporadas?

A quinta temporada já está em produção, segundo o Deadline, e terá como ponto de partida Make Me, o 20º livro da série de Jack Reacher. Na história, o personagem chega a uma pequena cidade do estado do Colorado enquanto investiga o desaparecimento de uma pessoa.

A sexta temporada ainda não tem livro definido como base. Ritchson, que também é produtor executivo da série, afirmou recentemente que Die Trying é seu livro favorito da franquia.

Além da série principal, o universo de Reacher também ganhou um derivado. Neagley, protagonizado por Maria Sten, acompanha a personagem Frances Neagley, integrante da antiga unidade militar de Reacher. A produção tem uma possível segunda temporada em discussão.

Reacher é produzida pela Amazon MGM Studios e pela Paramount Television Studios. Nick Santora é o showrunner e produtor executivo da série, ao lado de Lee Child e Alan Ritchson.

'Perguntas frequentes'

Quando estreia a sexta temporada de Reacher? ＋

A sexta temporada de Reacher ainda não tem data de estreia divulgada pelo Prime Video. A plataforma também não revelou detalhes sobre a história dos novos episódios.

Por que o Prime Video renovou Reacher para a sexta temporada? ＋

A renovação ocorre após a quarta temporada alcançar 66 milhões de espectadores no mundo nos primeiros 28 dias, segundo a Amazon. A temporada também superou cinco semanas consecutivas de 1 bilhão de minutos assistidos nos Estados Unidos, de acordo com o ranking semanal da Nielsen.

Qual livro será adaptado na quinta temporada de Reacher? ＋

A quinta temporada de Reacher será baseada em Make Me, 20º livro da série de Jack Reacher, publicado por Lee Child em 2015. Na história, Jack Reacher chega a uma pequena cidade do Colorado enquanto investiga o desaparecimento de uma pessoa.

Qual livro servirá de base para a sexta temporada de Reacher? ＋

O Prime Video ainda não informou qual livro será adaptado na sexta temporada. Alan Ritchson, protagonista e produtor executivo da série, afirmou recentemente que Die Trying é seu livro favorito da franquia.

Onde a quinta temporada de Reacher está sendo produzida? ＋

A quinta temporada de Reacher está em produção em Toronto, segundo o Deadline. A temporada recebeu sinal verde em maio.

Reacher tem uma série derivada? ＋

Sim. Neagley, série derivada protagonizada por Maria Sten, acompanha Frances Neagley, integrante da antiga unidade militar de Jack Reacher, e pode ganhar uma segunda temporada.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

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