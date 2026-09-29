Aristóteles no currículo: a escola que ensina virtudes e ficou em 1º no Enem em Campo Grande

RESUMO | O Harmonia, escola de Campo Grande (MS) fundada em 1993, combina período integral, ensino bilíngue e uma metodologia inspirada na Educação Clássica, com um programa de formação em virtudes que envolve alunos, funcionários e famílias. A escola ficou várias vezes em primeiro lugar no Enem na cidade, inclusive na edição mais recente, e diz ter alunos entre os de melhor desempenho do mundo na British English Olympics. Para a direção, formar o caráter é parte do que sustenta o resultado acadêmico.

Uma escola de Campo Grande (MS) que ficou várias vezes em primeiro lugar no Enem na cidade tem como referência pedagógica o filósofo grego Aristóteles. O Harmonia, fundado em 1993, adota uma metodologia inspirada na Educação Clássica, que trata a formação do caráter como parte do currículo, ao lado do período integral e do ensino bilíngue.

A tese da direção é que as duas coisas andam juntas. "Uma formação humana exigente, fundada no conhecimento, nas virtudes e na busca pela verdade, não concorre com o alto desempenho: ela o fortalece", diz Regina Martins, fundadora e CEO da Escola Bilíngue Harmonia.

O que a Educação Clássica muda na rotina dos alunos

A missão do Harmonia é buscar o que Aristóteles chamava de excelência intelectual e moral. Na prática, isso ganhou forma com o Círculo das Virtudes, programa estruturado de educação em virtudes que alcança alunos, funcionários e famílias.

O programa foi trazido por Talita, diretora da Educação Infantil e da Orientação Educacional. A partir dele, toda a direção passou a estudar Educação Clássica e valores cristãos, que hoje orientam o projeto pedagógico. A escola também mantém uma frente de formação de pais.

Segundo a fundadora, a mudança respondeu a uma lacuna que a equipe já percebia: faltava uma ligação mais explícita entre o que se ensina em sala e a formação do caráter. "Não foi uma ruptura com a história do Harmonia, mas um amadurecimento de sua identidade", diz.

Ela rejeita a leitura de que o modelo olha só para o passado. Para a escola, tradição significa reconhecer o que é verdadeiro e permanente e encontrar formas de transmitir isso às novas gerações.

Mais horas na escola, menos tempo diante da TV

O período integral está no Harmonia desde a fundação, quando a escola se tornou a primeira de Campo Grande a adotar o formato. Nas reuniões com pais, aos sábados, a fundadora perguntava o que os filhos faziam no contraturno. A resposta mais comum era que viam desenhos na TV ou ficavam com as babás.

A proposta era usar esse tempo dentro da escola para aprofundar conteúdos, praticar esportes e fazer a lição de casa com acompanhamento. "Sempre acreditei que, permanecendo mais tempo na escola, as crianças teriam seu tempo melhor aproveitado", diz.

Em 2005, 12 anos depois da fundação, o Harmonia se tornou a primeira escola bilíngue de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, segundo a instituição. A motivação, conta a fundadora, foram menos o apelo cultural e profissional do inglês e mais as pesquisas sobre o desenvolvimento neuronal de crianças bilíngues. "Os avanços são enormes", diz.

O resultado mais recente veio de fora do país. Na última edição da British English Olympics (BEO), competição internacional de língua inglesa, os alunos do Harmonia ficaram entre os de melhor desempenho do mundo, de acordo com a escola. Para a direção, a conquista mostra que uma base sólida dá aos estudantes repertório para competir em ambientes internacionais.

Um CNPJ só, do infantil ao cursinho

No Enem, a escola ficou em primeiro lugar em Campo Grande em várias edições, incluindo a última. A fundadora faz questão de lembrar que o Harmonia nunca foi dividido em mais de um CNPJ, recurso usado por algumas instituições para separar as turmas que entram nos rankings. Todos os alunos contam no resultado.

A preparação para o vestibular fica com Tiago, filho da fundadora, que dirige o Fundamental 2, o Ensino Médio e o cursinho pré-vestibular da escola. Mas a direção atribui o desempenho a um trabalho que começa bem antes. "Esses resultados são fruto de todo o trabalho feito desde a Educação Infantil", diz a fundadora.

Uma escola feita para os próprios netos

O Harmonia é dirigido pela família: além da fundadora, os filhos Daniel e Tiago e as noras Talita e Marielle dividem as áreas da escola. Os netos já estão entre os alunos.

Para a fundadora, isso funciona como um padrão de qualidade. Fazer a melhor escola possível para a própria família, diz ela, é fazer a melhor escola para todas as outras.