'A Fazenda 18': qual a programação desta semana no reality

'A Fazenda 18': peões enfrentam dinâmicas que podem mudar os rumos do jogo; veja o que está previsto para cada dia (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06h55.
A semana de A Fazenda 18, reality show da emissora Record, começou na segunda-feira, 28 de setembro, com uma dinâmica de apontamento e terá formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação até quinta-feira, 1º de outubro. O cronograma de A Fazenda 18 também inclui festa e Prova de Fogo na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
A semana de "A Fazenda 18" terá uma sequência de dinâmicas que movimentam a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. O reality show da Record conta com atividades ao vivo, formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação.
A programação começa na segunda-feira, 28, com uma dinâmica de apontamento entre os participantes. Ao longo dos dias, os peões também disputam o chapéu de fazendeiro, enfrentam a votação do público, participam da festa semanal e disputam a Prova de Fogo.
Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.
No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.
O cronograma começou com uma dinâmica de apontamento na segunda-feira, 28 de setembro, seguida pela formação da Roça na terça-feira, 29, pela Prova do Fazendeiro na quarta-feira, 30, e pela eliminação na quinta-feira, 1º de outubro. A programação ainda prevê convivência na sede na sexta-feira, 2, festa no sábado, 3, e Prova de Fogo no domingo, 4.
A formação da Roça de A Fazenda 18 será realizada na terça-feira, 29 de setembro.
A Prova do Fazendeiro acontece na quarta-feira, 30 de setembro, e a eliminação será na quinta-feira, 1º de outubro.
A Prova de Fogo de A Fazenda 18 está marcada para domingo, 4 de outubro.
A Fazenda 18 pode ser acompanhada diariamente pela Record, que exibe os principais acontecimentos da sede e as provas. A plataforma de streaming PlayPlus oferece conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, transmissão ao vivo da sede e conteúdos exclusivos.
O prêmio de A Fazenda 18 é de R$ 2 milhões.