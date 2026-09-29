Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'A Fazenda 18': qual a programação desta semana no reality

Reality show tem dinâmica de apontamento, formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação ao longo dos próximos dias

'A Fazenda 18': peões enfrentam dinâmicas que podem mudar os rumos do jogo; veja o que está previsto para cada dia (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': peões enfrentam dinâmicas que podem mudar os rumos do jogo; veja o que está previsto para cada dia (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06h55.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreReality shows
Saiba mais
RESUMO ＋

A semana de A Fazenda 18, reality show da emissora Record, começou na segunda-feira, 28 de setembro, com uma dinâmica de apontamento e terá formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação até quinta-feira, 1º de outubro. O cronograma de A Fazenda 18 também inclui festa e Prova de Fogo na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

A semana de "A Fazenda 18" terá uma sequência de dinâmicas que movimentam a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. O reality show da Record conta com atividades ao vivo, formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação.

A programação começa na segunda-feira, 28, com uma dinâmica de apontamento entre os participantes. Ao longo dos dias, os peões também disputam o chapéu de fazendeiro, enfrentam a votação do público, participam da festa semanal e disputam a Prova de Fogo.

Confira o cronograma da semana:

  • Segunda-feira (28/09): dinâmica de apontamento;
  • Terça-feira (29/09): formação da Roça;
  • Quarta-feira (30/09): Prova do Fazendeiro;
  • Quinta-feira (1º/10): eliminação;
  • Sexta-feira (2/10): convivência na sede;
  • Sábado (3/10): festa;
  • Domingo (4/10): Prova de Fogo.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

'Perguntas frequentes'

Qual é o cronograma de A Fazenda 18 nesta semana? ＋

O cronograma começou com uma dinâmica de apontamento na segunda-feira, 28 de setembro, seguida pela formação da Roça na terça-feira, 29, pela Prova do Fazendeiro na quarta-feira, 30, e pela eliminação na quinta-feira, 1º de outubro. A programação ainda prevê convivência na sede na sexta-feira, 2, festa no sábado, 3, e Prova de Fogo no domingo, 4.

Quando será a formação da Roça de A Fazenda 18? ＋

A formação da Roça de A Fazenda 18 será realizada na terça-feira, 29 de setembro.

Quando acontecem a Prova do Fazendeiro e a eliminação? ＋

A Prova do Fazendeiro acontece na quarta-feira, 30 de setembro, e a eliminação será na quinta-feira, 1º de outubro.

Quando será a Prova de Fogo de A Fazenda 18? ＋

A Prova de Fogo de A Fazenda 18 está marcada para domingo, 4 de outubro.

Onde assistir a A Fazenda 18? ＋

A Fazenda 18 pode ser acompanhada diariamente pela Record, que exibe os principais acontecimentos da sede e as provas. A plataforma de streaming PlayPlus oferece conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, transmissão ao vivo da sede e conteúdos exclusivos.

Qual é o prêmio de A Fazenda 18? ＋

O prêmio de A Fazenda 18 é de R$ 2 milhões.

Acompanhe tudo sobre:Rede RecordReality shows

Mais de Pop

Tom Holland, Sabrina Carpenter e Margaret Qualley: quem é quem no filme de Fred Astaire?

Ex-CEO da Disney, Bob Chapek acusa Bob Iger de articular sua saída para tentar voltar à empresa

Marilyn Manson no The Town 2027: entenda por que o anúncio gerou críticas por parte do público

Documentário do Oasis ganha data de estreia no Disney+; veja quando assistir

Mais na Exame

Brasil

Fux suspende decisão de Dino e manda derrubar posts sobre Nossa Senhora Aparecida

Pop

Tom Holland, Sabrina Carpenter e Margaret Qualley: quem é quem no filme de Fred Astaire?

Casual

“Já Volto”: Volvo lança nova campanha de segurança no Brasil

Inteligência Artificial

Seu cargo pode valer mais com IA: 7 tarefas que aumentam o valor de um profissional