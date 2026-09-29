'A Fazenda 18': qual a programação desta semana no reality

RESUMO ＋ A semana de A Fazenda 18, reality show da emissora Record, começou na segunda-feira, 28 de setembro, com uma dinâmica de apontamento e terá formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação até quinta-feira, 1º de outubro. O cronograma de A Fazenda 18 também inclui festa e Prova de Fogo na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

A semana de "A Fazenda 18" terá uma sequência de dinâmicas que movimentam a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. O reality show da Record conta com atividades ao vivo, formação da Roça, Prova do Fazendeiro e eliminação.

A programação começa na segunda-feira, 28, com uma dinâmica de apontamento entre os participantes. Ao longo dos dias, os peões também disputam o chapéu de fazendeiro, enfrentam a votação do público, participam da festa semanal e disputam a Prova de Fogo.

Confira o cronograma da semana:

Segunda-feira (28/09): dinâmica de apontamento;

Terça-feira (29/09): formação da Roça;

Quarta-feira (30/09): Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira (1º/10): eliminação;

Sexta-feira (2/10): convivência na sede;

Sábado (3/10): festa;

Domingo (4/10): Prova de Fogo.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

Pela Record, é possível acompanhar o reality diariamente, com a exibição dos principais acontecimentos da casa e das provas.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.