10 personagens que morreram em séries e deixaram saudades nos fãs

Ao longo da história da televisão, poucas coisas causam tanto impacto quanto a morte de um personagem querido. Seja por uma despedida heroica, um acontecimento inesperado ou uma cena particularmente emocionante, algumas perdas marcaram gerações de espectadores e continuam sendo lembradas anos depois.

De dramas médicos a produções de fantasia e ficção pós-apocalíptica, confira dez personagens cujas mortes deixaram saudades entre os fãs.

1. Marissa Cooper - 'The O.C.'

Marissa Cooper foi uma das protagonistas mais populares de "The O.C.". Após anos enfrentando problemas familiares, relacionamentos conturbados e crises pessoais, a personagem interpretada por Mischa Barton teve um fim trágico no encerramento da terceira temporada.

Depois de sofrer um grave acidente de carro, Marissa morre nos braços de Ryan Atwood. A cena emocionou e revoltou os fãs e é considerada até hoje um dos momentos mais marcantes da série adolescente.

2. Glenn Rhee - 'The Walking Dead'

Poucos episódios provocaram tanta repercussão quanto a morte de Glenn Rhee em "The Walking Dead". Querido pelo público desde o início da produção, o personagem era visto como um símbolo de esperança em meio ao caos do apocalipse zumbi.

Sua execução brutal pelas mãos de Negan chocou espectadores ao redor do mundo. A sequência foi tão impactante que gerou debates intensos entre os fãs e marcou uma mudança definitiva no tom da série.

3. Joel Miller - 'The Last of Us'

Joel Miller conquistou o público como o protagonista da primeira temporada de "The Last of Us". Sua relação com Ellie foi o coração emocional da história e fez com que os espectadores criassem uma forte conexão com o personagem.

Por isso, sua morte na segunda temporada teve um impacto enorme. Ele é morto por Abby Anderson, uma personagem que busca vingança pela morte de seu pai. O acontecimento não apenas abalou os fãs, mas também serviu como ponto de partida para os principais conflitos da trama, transformando o rumo da narrativa.

4. Eddie Munson - 'Stranger Things'

Introduzido apenas na quarta temporada de "Stranger Things", Eddie Munson rapidamente se tornou um dos personagens mais queridos da série.

Sua morte aconteceu durante a batalha contra as criaturas do Mundo Invertido. Ao decidir ficar para trás e enfrentar o perigo, Eddie protagonizou um sacrifício que emocionou o público e consolidou sua popularidade, mesmo com pouco tempo de tela.

5. Oberyn Martell - 'Game of Thrones'

Carismático, inteligente e extremamente habilidoso em combate, Oberyn Martell roubou a cena em sua única temporada de "Game of Thrones".

Sua luta contra Gregor Clegane parecia encaminhada para uma vitória até que um descuido mudou tudo. A morte violenta e inesperada do personagem se tornou uma das cenas mais chocantes da série e ajudou a reforçar a reputação da produção de eliminar personagens importantes sem aviso.

6. Bobby Singer - 'Supernatural'

Bobby Singer era muito mais do que um aliado dos irmãos Winchester em "Supernatural". Para Sam e Dean, ele funcionava como uma figura paterna e uma das pessoas mais importantes de suas vidas.

Durante o confronto contra Dick Roman, líder dos Leviatãs, Bobby invade um prédio para obter informações que poderiam ajudar Sam e Dean Winchester. No entanto, ele é surpreendido por Dick, que atira em sua cabeça à queima-roupa.

Sua morte na sétima temporada foi especialmente dolorosa porque representou a perda de um dos personagens mais constantes da série. A despedida e suas últimas palavras ficaram marcadas na memória dos fãs.

7. Derek Shepherd - 'Grey’s Anatomy'

Conhecido como "McDreamy", Derek Shepherd foi um dos rostos mais emblemáticos de "Grey’s Anatomy" durante mais de uma década.

O neurocirurgião morreu após sofrer um grave acidente de trânsito. A decisão surpreendeu o público e gerou forte repercussão entre os espectadores, especialmente por encerrar uma das histórias de amor mais populares da televisão ao lado de Meredith Grey.

8. Hank Schrader - 'Breaking Bad'

Hank Schrader começou "Breaking Bad" como um agente da DEA determinado a capturar o misterioso traficante conhecido como Heisenberg.

Ao longo das temporadas, o personagem ganhou profundidade e se tornou um dos favoritos do público. Sua morte ocorreu pouco depois de finalmente descobrir toda a verdade sobre Walter White, em uma cena tensa e inevitável que simbolizou o colapso definitivo da família White.

9. Charlie Harper - 'Two and a Half Men'

Embora durante grande parte da série os personagens acreditassem que Charlie Harper havia morrido após ser atropelado por um trem em Paris, o episódio final de "Two and a Half Men" revelou uma reviravolta inesperada. A trama mostra que Charlie, na verdade, estava vivo e havia sido mantido em cativeiro por Rose durante anos. Após conseguir escapar, ele retorna com a intenção de reencontrar Alan e acertar contas com as pessoas que fizeram parte de sua vida.

No entanto, a produção optou por encerrar a história de forma totalmente cômica e metalinguística. Quando Charlie finalmente chega à casa, um piano cai do céu sobre sua cabeça e o mata instantaneamente antes mesmo de aparecer claramente em cena.

O desfecho foi interpretado como uma "brincadeira de mau gosto" com a saída conturbada de Charlie Sheen e se tornou um dos finais mais comentados e controversos da história das sitcoms.

20. Charlie Pace - ' Lost'

A morte de Charlie Pace está entre os momentos mais emocionantes de "Lost". Ex-integrante de uma banda de rock, o personagem passou por uma longa jornada de redenção ao longo da série.

Em uma das cenas mais famosas da televisão, Charlie sacrifica a própria vida para salvar seus amigos e garantir que uma importante mensagem chegue até eles. Seu gesto heroico e a icônica frase "Não é o barco da Penny" escrita na mão antes de morrer transformaram a despedida em um dos momentos mais lembrados pelos fãs da produção.