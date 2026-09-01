Lançamentos do Prime Video em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e o Prime Video traz uma seleção diversa de conteúdo.

Entre os destaques para as séries, estão produções como o spin-off do universo Reacher Neagley, a 7ª temporada do drama policial O Novato, além da estreia de Billy The Kid.

Já para os filmes, os destaques são as adaptações literárias. Chegam A Hipótese do Amor e Uma segunda chance. Para quem busca adrenalina e suspense, Golpe Explosivo e o drama criminal King Ivory - Vício Das Ruas também prometem movimentar as opções do mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em setembro de 2026:

Séries que entram no Prime Video em setembro

Billy The Kid: Temporada 1 | 01/09/2026

Neagley: Temporada 1 | 16/09/2026

O Novato: Temporada 7 | 21/09/2026

Filmes que entram no Prime Video em setembro