Lançamentos do Prime Video em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em setembro de 2026? (Prime Video / Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h28.
O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e o Prime Video traz uma seleção diversa de conteúdo.
Entre os destaques para as séries, estão produções como o spin-off do universo Reacher Neagley, a 7ª temporada do drama policial O Novato, além da estreia de Billy The Kid.
Já para os filmes, os destaques são as adaptações literárias. Chegam A Hipótese do Amor e Uma segunda chance. Para quem busca adrenalina e suspense, Golpe Explosivo e o drama criminal King Ivory - Vício Das Ruas também prometem movimentar as opções do mês.