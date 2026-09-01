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Lançamentos do Prime Video em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

Neagley', 'A Hipótese do Amor' e a nova temporada de 'O Novato' estão entre os destaques do mês

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em setembro de 2026? (Prime Video / Divulgação)

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em setembro de 2026? (Prime Video / Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h28.

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O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e o Prime Video traz uma seleção diversa de conteúdo. 

Entre os destaques para as séries, estão produções como o spin-off do universo Reacher Neagley, a 7ª temporada do drama policial O Novato, além da estreia de Billy The Kid.

Já para os filmes, os destaques são as adaptações literárias. Chegam A Hipótese do Amor e Uma segunda chance. Para quem busca adrenalina e suspense, Golpe Explosivo e o drama criminal King Ivory - Vício Das Ruas também prometem movimentar as opções do mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Prime Video em setembro de 2026:

Séries que entram no Prime Video em setembro

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  • Billy The Kid: Temporada 1 | 01/09/2026
  • Neagley: Temporada 1 | 16/09/2026
  • O Novato: Temporada 7 | 21/09/2026

Filmes que entram no Prime Video em setembro

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  • The Runner | 02/09/2026
  • Golpe Explosivo | 04/09/2026
  • Atraídos pelo Destino | 09/09/2026
  • O Aniversário | 10/09/2026
  • Você + Eu — Contra o Mundo | 18/09/2026
  • Uma segunda chance | 19/09/2026
  • A Hipótese do Amor | 23/09/2026
  • Refúgio de inverno | 24/09/2026
  • King Ivory - Vício Das Ruas | 25/09/2026
  • Livestream From Hell | 30/09/2026
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