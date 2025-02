Lançamentos do Prime Video em fevereiro de 2025: veja os filmes e as séries

Fevereiro chega com grandes novidades no catálogo do Prime Video, incluindo novas temporadas de séries aguardadas, produções originais e sucessos do cinema.

Entre os principais lançamentos do mês estão a terceira temporada de "Invencível" e "Reacher", além da estreia de "Minha Culpa: Londres" e "A Freira 2".

Na Loja Prime Video, os destaques incluem "A Mistake", "Pássaro Branco: Uma História de Extraordinário" e "Sting - Aranha Assassina".

Os assinantes do Paramount+ também poderão acompanhar a terceira temporada de "Yellowjackets".

Confira os lançamentos de fevereiro no Prime Video:

Séries e filmes que entram no Prime Video

Invencível - Temporada 3 | 06/02/2025

A Ordem | 06/02/2025

The Dry 2: Força da Natureza | 07/02/2025

Minha Culpa: Londres | 13/02/2025

Soltos no Carnaval | 14/02/2025

Reacher - Temporada 3 | 20/02/2025

A Freira 2 | 25/02/2025

A Casa de David - Temporada 1 | 27/02/2025

Su Majestad - Temporada 1 | 27/02/2025

Destaques na Loja Prime Video

A Mistake | 06/02/2025

Pássaro Branco: Uma História de Extraordinário | 06/02/2025

Peça por Peça | 06/02/2025

Sting - Aranha Assassina | 06/02/2025

Assinaturas adicionais