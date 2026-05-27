Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Fenômeno 'Off Campus': série ultrapassa 'The Boys' e conquista a 3ª maior estreia do Prime Video

Produção baseada nos livros de Elle Kennedy teve 36 milhões de espectadores em apenas 12 dias, atrás apenas de 'Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' e 'Fallout'

'Off Campus': série juvenil se tornou a terceira estreia mais assistida da plataforma (Divulgação)

'Off Campus': série juvenil se tornou a terceira estreia mais assistida da plataforma (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14h48.

A série "Off Campus" se transformou em um dos maiores fenômenos recentes do streaming. Segundo dados divulgados pela Amazon, a produção alcançou 36 milhões de espectadores nos primeiros 12 dias de exibição e se tornou a terceira maior estreia da história do Amazon Prime Video.

Sensação entre mulheres jovens

Com o resultado, a adaptação dos livros de Elle Kennedy ficou atrás apenas de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" e "Fallout" entre os maiores lançamentos da plataforma. A série ainda superou títulos extremamente populares como "The Boys", "Reacher" e "O Verão que Mudou Minha Vida".

Baseada no livro “O Acordo”, a trama acompanha a estudante Hannah Wells e o astro do hóquei universitário Garrett Graham, interpretados por Ella Bright e Belmont Cameli. A história mistura romance universitário, namoro falso e drama emocional, fórmula que rapidamente conquistou o público jovem nas redes sociais.

O Acordo - Off Campus (Reprodução / Amazon)

A Amazon também destacou que “Off Campus” se tornou a estreia número 1 da plataforma entre mulheres de 18 a 34 anos, um público que já havia impulsionado o sucesso de "O Verão que Mudou Minha Vida".

O sucesso não aconteceu apenas em audiência. No Rotten Tomatoes, a produção alcançou aprovação de 96% entre críticos e 90% entre o público.

Nova temporada já está garantida

O sucesso de “Off Campus” já garantiu vida longa para a produção. A Prime Video renovou a série para a segunda temporada antes mesmo da estreia oficial da primeira, no dia 13 de maio, movimento que mostrou a confiança do streaming no potencial da adaptação dos livros de Elle Kennedy.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

Mais de Pop

Drake supera recorde de Michael Jackson entre artistas solo na Billboard

Paul McCartney vê em Taylor Swift o fenômeno pop mais próximo dos Beatles

Após 26 anos, Disney troca Aerosmith pelos Muppets na Rock ‘n’ Roller Coaster

As maiores diferenças entre a série e os livros de 'Manual de Assassinato para Boas Garotas'

Mais na Exame

Carreira

'Espelhar o Brasil internamente': como a Nestlé usa diversidade para inovar e reter talentos no RH

Esporte

Felipão fará palestra à seleção antes da Copa do Mundo de 2026

Brasil

Nunes Marques dá à PGR 20 dias para se manifestar sobre pedido de Bolsonaro para rever condenação

Líderes Extraordinários

O líder que você tenta ser não cabe mais no modelo que você herdou