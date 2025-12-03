Ação do Spotify cai quase 3% na bolsa em dia de 'Spotify Wrapped'

Apesar do hype que está levando milhões de usuários a compartilharem suas retrospectivas nas redes sociais nesta quarta-feira, 3, as ações do Spotify operam em baixa. Por volta das 15h45 (horário de Brasília), os papéis da empresa caíam 2,95% na bolsa de Nova York, em um movimento que contrasta com o entusiasmo em torno do lançamento do Spotify Wrapped 2025.

O que é Spotify Wrapped?

A plataforma de streaming de música liberou hoje sua tradicional retrospectiva anual, que revela as preferências de escuta dos usuários ao longo do ano e já se consolidou como um fenômeno cultural. O recurso mostra os artistas, músicas e podcasts mais ouvidos e costuma dominar as redes sociais entre o início de dezembro e as festas de fim de ano.

Lançado originalmente em 2015 com o nome “Year in Music”, o Wrapped começou oferecendo apenas um panorama dos artistas mais ouvidos e dos padrões de consumo. Desde 2016, quando foi rebatizado como "Spotify Wrapped", a experiência vem ganhando novas camadas e recursos, incluindo playlists especiais, métricas detalhadas e conteúdos personalizados.

No ano passado, o Spotify integrou inteligência artificial ao Wrapped, criando podcasts sob medida, playlists específicas e até um DJ virtual. Para acessar a edição de 2025, basta ter uma conta gratuita ou premium, horas suficientes de escuta acumuladas e a versão atualizada do aplicativo no iOS ou Android. A plataforma também disponibiliza um QR Code no site oficial para facilitar o download.

Os mais ouvidos em 2025

No ranking global do Wrapped 2025, Bad Bunny lidera como artista mais ouvido do mundo, e também aparece com o álbum mais popular do ano, DeBÍ TiRAR MáS FOToS. O porto-riquenho acumulou mais de 19,8 bilhões de streams.

Entre as músicas mais escutadas no mundo, “Die With A Smile”, parceria de Lady Gaga com Bruno Mars, ocupa o primeiro lugar, seguida por “Birds of a Feather”, de Billie Eilish, e “APT.”, colaboração entre Rosé e Bruno Mars.

No Brasil, Henrique & Juliano repetiram o desempenho dos últimos anos e ficaram novamente na primeira posição, com mais de 3,5 bilhões de reproduções.

Com relação aos podcasts, o mais ouvido do Brasil foi Café com Deus Pai, que consolidou uma comunidade engajada e se tornou presença constante nas paradas.

Novidades Wrapped 2025

Entre as novidades do Wrapped 2025, o recurso Idade Musical compara seus gostos com pessoas da mesma faixa etária a partir do ano de lançamento das músicas mais ouvidas. O Top Álbuns destaca os discos que você mais repetiu ao longo do ano, trazendo uma visão clara dos trabalhos que dominaram suas playlists.

A Mensagem do Podcaster adiciona um toque mais pessoal, com recados dos seus criadores favoritos diretamente na retrospectiva. Já o Ranking de Fãs mostra sua colocação entre os ouvintes de um artista com base no total de minutos reproduzidos, revelando se você está entre os mais dedicados.

O recurso Clubes agrupa cada usuário em uma das seis comunidades que representam diferentes estilos de consumo musical. E a Festinha da Retrospectiva transforma pela primeira vez os dados de escuta em um jogo ao vivo com amigos, acessível ao final da experiência personalizada ou buscando pelo nome dentro do aplicativo.

Resultados e reajuste de preços

O lançamento do Wrapped acontece após reajuste de preços no mercado brasileiro. Em setembro, o Spotify aumentou as assinaturas entre 8,4% e 17,2%, dependendo do plano. O pacote Premium individual passou de R$ 21,90 para R$ 23,90, enquanto o plano Família subiu de R$ 34,90 para R$ 40,90 por mês.

O Brasil é a segunda maior base de usuários do Spotify no mundo, com 4,65% do total global de assinantes. Os Estados Unidos lideram com 27,3% dos usuários, seguidos pelo Reino Unido, com 4,6%, segundo dados do site de estatísticas World Population Review.

Os últimos resultados financeiros, porém, mostram desempenho robusto. O lucro líquido do Spotify cresceu quase 200% no terceiro trimestre, alcançando 899 milhões de euros, ante 300 milhões de euros no mesmo período de 2024. O número de assinantes premium subiu 12%, chegando a 281 milhões, enquanto a base total atingiu 713 milhões de usuários ativos mensais.

A receita total foi de 4,3 bilhões de euros no trimestre, alta de 7% ano a ano, impulsionada principalmente pelo crescimento das assinaturas pagas, que somaram 3,8 bilhões de euros.