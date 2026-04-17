O último feriado de abril já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde o aguardado retorno de séries consagradas até produções de animação premiadas e documentários espaciais tensos.

Na Netflix, o grande destaque é o retorno da série vencedora do Emmy, Treta. Para a segunda temporada, a produção vai explorar um novo e explosivo conflito entre desconhecidos. Já na HBO Max, as produções dramáticas dominam com a chegada de Dream Scenario, com Nicolas Cage em uma trama surrealista que questiona a natureza da fama e dos sonhos.

Na Apple TV+, a série Margo Está Em Apuros estreia com um elenco de peso e mistura drama familiar e humor ácido. Enquanto isso, a Mubi oferece o potente documentário iraniano Isto Não É um Filme.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar neste feriado. Confira:

Margo Está Em Apuros (Apple TV+)

Margo (Elle Fanning), uma jovem que abandona a faculdade e sonha em ser escritora, precisa lidar com a maternidade inesperada, dívidas crescentes e poucos recursos, em uma trama que mistura drama familiar, humor e emoção. No elenco, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman e Nick Offerman.

Treta — Temporada 2 (Netflix)

Em um clube de elite, dois jovens funcionários filmam uma briga séria entre o chefe e sua mulher, desencadeando uma guerra de chantagens. A nova temporada traz um novo elenco e uma nova trama de vingança que promete ser tão intensa quanto a primeira.

Isto Não É um Filme (Mubi)

Condenado pela justiça do Irã, o cineasta Jafar Panahi aguarda em prisão domiciliar pelo resultado de sua sentença. O documentário clandestino retrata um dia na vida do diretor, explorando as fronteiras entre ficção e realidade enquanto ele reflete sobre a arte e a liberdade sob vigilância.

Dream Scenario (HBO Max)

Um homem comum (Nicolas Cage) vê sua vida virar de cabeça para baixo quando começa a aparecer misteriosamente nos sonhos de milhões de pessoas ao redor do mundo. O que começa como uma curiosidade viral logo se transforma em um pesadelo sobre as consequências da fama involuntária no mundo digital.

A Semente do Fruto Sagrado (Mubi)

Vencedor do Prêmio Especial do Júri em Cannes, o filme de Mohammad Rasoulof centra-se em uma família iraniana lançada no caos político. À medida que os laços familiares se desfazem, a trama explora o choque de gerações e a luta pela verdade e sobrevivência em um regime opressor.

Clube da Luta (Netflix)

Desiludido com o mundo corporativo e sofrendo de insônia crônica, um homem faz um amigo misterioso e cria um clube secreto de lutas – o lugar perfeito para lidar com sentimentos reprimidos. O clássico de David Fincher continua sendo uma crítica visceral ao consumismo e à busca por identidade.