Treta: Netflix divulga trailer da 2ª temporada e aposta em novo elenco

A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada de "Treta" e confirmou a volta da série para o dia 16 de abril. A nova leva de episódios chega com uma proposta diferente, deixando a história original para trás e apostando em novos personagens.

A série retorna após o sucesso da primeira temporada, que conquistou crítica e público e garantiu prêmios importantes, como o Emmy de Melhor Série Limitada em 2023 e três categorias no Globo de Ouro no ano seguinte. Agora, a produção amplia seu universo com uma narrativa inédita, mantendo o tom intenso que virou sua marca registrada.

Nova história, novos conflitos

A primeira temporada de Treta acompanhava o conflito entre dois desconhecidos após um incidente de trânsito, misturando drama e humor ácido.

Desta vez, a trama acompanha um jovem casal que trabalha em um clube de campo. A rotina muda completamente quando eles presenciam uma discussão preocupante entre o chefe e sua esposa.

A partir desse momento, a história mergulha em disputas de poder, manipulação e interesses ocultos dentro de um ambiente dominado pelo luxo e pela influência.

Elenco de peso

A nova temporada traz um elenco estrelado, com nomes como Oscar Isaac e Carey Mulligan. Também participam Charles Melton e Cailee Spaeny, ampliando o alcance da série.

Os personagens agora estão ligados a uma elite poderosa, incluindo figuras próximas a um bilionário coreano, o que promete elevar ainda mais a tensão da narrativa.

Nova fase da série

Mesmo com uma história completamente diferente, a segunda temporada mantém a essência da produção. A ideia é explorar relações humanas intensas, agora em um contexto ainda mais complexo e sofisticado.

Veja o trailer da nova temporada da série: