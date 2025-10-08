Quem matou Odete Roitman? Veja aposta do público, segundo enquete da EXAME Pop

A morte da vilã Odete Roitman na novela "Vale Tudo" gerou muitas especulações para o público, assim como na versão original. Para os leitores da EXAME Pop, o palpite de quem foi o assassino é quase uma unanimidade.

Com o total de 1.589 votos totais, 565 leitores acreditam que Heleninha assassinou Odete.

No remake, a morte de Odete Roitman acontece em seu apartamento no Copacabana Palace, após uma visita misteriosa. A sequência preserva o suspense do original, e mostra vários personagens em atitudes suspeitas, com cinco principais suspeitos no foco: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.

A autora Manuela Dias chegou a gravar dez finais diferentes para o crime, mantendo o segredo até o último capítulo, programado para 17 de outubro.

Quem matou Odete Roitman na primeira versão de 'Vale Tudo'?

Na noite do dia 6 de janeiro de 1989, uma grande revelação aconteceu: Leila, personagem de Cássia Kis, foi identificada como a assassina de Odete Roitman. Movida por ciúmes e confusão, Leila atirou na vilã por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima. Curiosamente, a personagem de Leila não estava entre os principais suspeitos ao longo da trama, e a própria atriz só tomou conhecimento de que sua cena final iria ao ar no momento da exibição, mantendo o suspense até o último instante.

