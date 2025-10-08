Pop

Quem matou Odete Roitman? Veja aposta do público, segundo enquete da EXAME Pop

Com 1.589 votos na enquete, público da EXAME Pop aponta um suspeito da morte de Odete Roitman

Vale Tudo: saiba a opinião do público sobre quem matou a vilã (Reprodução/Gshow )

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h34.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 11h41.

A morte da vilã Odete Roitman na novela "Vale Tudo" gerou muitas especulações para o público, assim como na versão original. Para os leitores da EXAME Pop, o palpite de quem foi o assassino é quase uma unanimidade.

Com o total de 1.589 votos totais, 565 leitores acreditam que Heleninha assassinou Odete.

No remake, a morte de Odete Roitman acontece em seu apartamento no Copacabana Palace, após uma visita misteriosa. A sequência preserva o suspense do original, e mostra vários personagens em atitudes suspeitas, com cinco principais suspeitos no foco: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha.

A autora Manuela Dias chegou a gravar dez finais diferentes para o crime, mantendo o segredo até o último capítulo, programado para 17 de outubro.

Quem matou Odete Roitman na primeira versão de 'Vale Tudo'?

Na noite do dia 6 de janeiro de 1989, uma grande revelação aconteceu: Leila, personagem de Cássia Kis, foi identificada como a assassina de Odete Roitman. Movida por ciúmes e confusão, Leila atirou na vilã por engano, acreditando que estava mirando em Maria de Fátima.

Curiosamente, a personagem de Leila não estava entre os principais suspeitos ao longo da trama, e a própria atriz só tomou conhecimento de que sua cena final iria ao ar no momento da exibição, mantendo o suspense até o último instante.

Veja a enquete:

