Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Vale Tudo': OAB aponta furo no roteiro na morte de Odete Roitman

OAB alerta sobre a importância da presença de advogados em depoimentos, destacando que a ausência compromete direitos fundamentais

Vale Tudo: entenda furo de roteiro nos depoimentos da novela. (Reprodução/Globo)

Vale Tudo: entenda furo de roteiro nos depoimentos da novela. (Reprodução/Globo)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11h18.

O mistério sobre a morte de Odete Roitman já chegou até os "ouvidos" da Ordem dos advogados do Brasil (OAB).

Isso porque, na novela, os suspeitos foram convocados para depor sem seus advogados. Segundo a instituição, a presença dos profissionais durante os depoimentos é essencial para garantir os direitos fundamentais dos envolvidos — algo que se perdeu na ficção.

Suspeitos sem defensores: uma questão de garantias constitucionais

O alerta da OAB foi motivado por denúncias de que alguns suspeitos prestaram depoimentos sem a presença de seus advogados, uma situação que pode prejudicar garantias fundamentais, como o devido processo legal e o direito à ampla defesa, segundo a Ordem.

Ainda de acordo com a instituição, esses princípios são pilares do sistema jurídico brasileiro e a ausência de um advogado pode comprometer não apenas o exercício dos direitos individuais, mas também a validade das provas coletadas durante a investigação.

Para a OAB, o acompanhamento profissional é fundamental para evitar abusos, coação ou qualquer situação de violação dos direitos humanos.

Acompanhe tudo sobre:Novelas da GloboNovelasTVOABGlobo

Mais de Pop

Disney ainda domina? Veja quais são os maiores parques de diversões do mundo

Fan First: conheça a plataforma que permitirá doações diretas de 'superfãs' a músicos

Filha de Robin Williams critica deepfakes e reacende debate sobre plataforma de vídeos da OpenAI

Carreira e maternidade: criadora de 'Grey’s Anatomy' diz que não dá para se destacar em tudo sempre

Mais na Exame

Future of Money

'Temos que nos reinventar todo dia': VP do Banco do Brasil revela resultados de 'aceleração digital'

Mercado Imobiliário

Cury (CURY3) volta a gerar caixa no 3º tri; valor de lançamentos cresce 27%

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Pop

Disney ainda domina? Veja quais são os maiores parques de diversões do mundo