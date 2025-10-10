'Vale Tudo': OAB aponta furo no roteiro na morte de Odete Roitman

O mistério sobre a morte de Odete Roitman já chegou até os "ouvidos" da Ordem dos advogados do Brasil (OAB).

Isso porque, na novela, os suspeitos foram convocados para depor sem seus advogados. Segundo a instituição, a presença dos profissionais durante os depoimentos é essencial para garantir os direitos fundamentais dos envolvidos — algo que se perdeu na ficção.

Todo mundo indo depor sem advogado em Vale Tudo?

Na vida real, isso não valeria! 😉

A advocacia é indispensável para garantir direitos. ⚖️#OABNacional #AdvocaciaEssencial https://t.co/nNUrMnjjiw — OAB Nacional (@CFOAB) October 9, 2025

Suspeitos sem defensores: uma questão de garantias constitucionais

O alerta da OAB foi motivado por denúncias de que alguns suspeitos prestaram depoimentos sem a presença de seus advogados, uma situação que pode prejudicar garantias fundamentais, como o devido processo legal e o direito à ampla defesa, segundo a Ordem.

Ainda de acordo com a instituição, esses princípios são pilares do sistema jurídico brasileiro e a ausência de um advogado pode comprometer não apenas o exercício dos direitos individuais, mas também a validade das provas coletadas durante a investigação.

Para a OAB, o acompanhamento profissional é fundamental para evitar abusos, coação ou qualquer situação de violação dos direitos humanos.