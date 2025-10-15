'Vale Tudo': quem matou Odete Roitman? As 7 teorias mais próximas da verdade

O mistério sobre quem matou Odete Roitman, a vilã de Vale Tudo, segue sendo um dos maiores enigmas da televisão brasileira.

Com o fim do remake de 2025 se aproximando, o público ainda tenta desvendar quem foi o responsável pelo assassinato da bilionária Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.

A identidade do assassino só será revelada no último capítulo, que irá ao ar na sexta-feira, 17.

Apesar das incertezas, diversos telespectadores continuam a especular, alimentados por teorias e pistas que surgem ao longo da trama.

Quem são os cinco suspeitos oficiais?

Os principais suspeitos oficiais de cometer o crime são Maria de Fátima, Heleninha, Celina, César e Marco Aurélio, que todos estavam no mesmo local na noite do assassinato.

Cada um deles tinha um motivo para querer a morte de Odete. Maria de Fátima, por exemplo, é conhecida por sua rivalidade com a vilã, enquanto César e Marco Aurélio têm questões de poder e interesses financeiros que envolvem a morte de Odete.

Já Celina e Heleninha tiveram desentendimentos com Odete nas horas que antecederam o crime. A questão é: qual deles realmente puxou o gatilho?

1. Foi a Nise?

Uma teoria que ganhou força entre os fãs é de que Nise, a avó de Ana Clara, ainda estaria viva e teria participado do assassinato.

Apesar de Ana Clara afirmar que a avó faleceu, o corpo de Nise nunca foi mostrado, o que abriu espaço para especulações.

A teoria sugere que Nise teria se vingado de Odete, seja pela morte de sua neta, seja pela forma como Odete tratou sua família, especialmente Leozinho. Alguns acreditam que Nise teria feito parte do plano para tirar a vilã de cena.

2. Ou a Raquel?

Outra teoria aponta Raquel, mãe de Maria de Fátima, como possível autora do crime.

A teoria sugere que Raquel teria cometido o assassinato para proteger sua filha, ou até mesmo para se vingar de Odete por conta de todos os acontecimentos com Ivan, atual de Raquel.

Há também quem acredite que Raquel tenha chegado ao Copacabana Palace logo após o encontro entre César e Olavo, coincidentemente com a chegada de Celina.

O mistério aumenta à medida que telespectadores criam hipóteses sobre o envolvimento de Raquel, que poderia ter impedido Celina de matar a vilã ou até cometido o crime por conta própria.

3. Foi a Leila?

Embora Leila não seja uma das suspeitas oficiais, ela aparece em algumas teorias como cúmplice de Marco Aurélio.

Mesmo que a atriz Carolina Dieckmann tenha afirmado que não gravou cenas de Leila com uma arma, a especulação sobre seu envolvimento como cúmplice não é descartada.

Alguns acreditam que Leila, com seu histórico de ser cúmplice, poderia ter ajudado Marco Aurélio a levar a cabo o plano, ou até mesmo ter facilitado o crime sem saber do envolvimento direto. Na trama original de 1988, Leila é a assassina de Odete.

4. Ou o Luciano?

A teoria envolvendo Luciano, o funcionário da TCA, sugere que ele poderia ser parente de Nise e, motivado por vingança, teria matado Odete.

Segundo essa teoria, Luciano teria ficado desesperado após a morte de sua avó e a manipulação de Odete em sua vida, e teria agido para vingar a família.

Além disso, há o fato de que Luciano teria aceitado um suborno de Odete, o que poderia ter motivado seu envolvimento no crime.

5. Talvez Eugênio?

Eugênio, o mordomo de Odete, também surge entre os suspeitos. Alguns internautas acreditam que Eugênio tenha facilitado o assassinato ao passar informações cruciais sobre os movimentos de Odete para o assassino.

Isso levanta a hipótese de que Eugênio pudesse estar protegendo Celina, Heleninha ou algum outro membro da família, agindo nos bastidores para garantir que o crime acontecesse sem ser descoberto.

6. Ou foi o Freitas?

Por fim, Freitas, um funcionário da TCA, entra em cena após uma misteriosa ligação que fez minutos antes do assassinato.

A conversa pode ter revelado detalhes importantes sobre o que acontecia na mansão de Odete.

Alguns acreditam que ele agiu como informante, passando informações sobre os movimentos da vilã para facilitar o crime, possivelmente em parceria com Eugênio ou outros membros da trama.

7. Odete Roitman ainda está viva?

Uma das teorias mais intrigantes que circulam entre os fãs de Vale Tudo é a possibilidade de que Odete Roitman não tenha morrido, como todos acreditam.

A teoria ganhou força depois que alguns detalhes levantaram suspeitas sobre a autenticidade de sua morte. A principal pista que alimenta essa especulação é o fato de Nise, sua cuidadora e avó de Ana Clara, nunca ter tido seu corpo mostrado após a morte de Odete.

Durante a trama, Olavo, personagem interpretado por Ricardo Teodoro, mencionou ter ficado preso em um elevador com uma mulher idosa no momento em que o assassinato ocorreu, e fãs especulam que poderia ser Nise.

Isso gerou especulações de que, se Nise estivesse no local do crime, poderia ter tido algum envolvimento direto ou indireto na morte de Odete. Alguns acreditam que Nise poderia ter se escondido e, com a ajuda de outros personagens, forjado a morte de Odete para se vingar de todas as humilhações que sofreu.

Além disso, uma pesquisa recente da AtlasIntel revelou que 39,1% dos telespectadores acreditam que Odete possa estar viva. Essa teoria tomou ainda mais força quando fãs apontaram que, no último capítulo, poderiam surgir pistas que revelariam que a vilã forjou sua própria morte, fugindo para viver uma nova vida.