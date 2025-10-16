'Vale Tudo' caminha para o final com a 3ª menor audiência entre as novelas das 21h; veja ranking

A novela “Vale Tudo” chega ao fim nesta sexta-feira, 17, com a terceira menor audiência da faixa das 21h da TV Globo nesta década.

Até o capítulo de segunda-feira, 13, a trama acumula média de 23,3 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope publicados pelo NaTelinha, do UOL. Cada ponto equivale a cerca de 77,5 mil domicílios na região.

A média final ainda pode ter variações nas casas decimais com a exibição do último capítulo, mas isso não muda a colocação de “Vale Tudo” no ranking do horário nobre.

Crescimento na reta final

O desempenho da novela melhorou na segunda metade da exibição. Em 6 de outubro, data da morte da vilã Odete Roitman (Débora Bloch), a trama marcou 31 pontos na Grande São Paulo, alcançando um índice que não era visto desde o fim de “Terra e Paixão”, em janeiro de 2024.

Nova novela estreia na segunda-feira

Com estreia marcada para segunda-feira, 20, a substituta “Três Graças” terá a missão de manter os bons números da reta final de “Vale Tudo”. A nova produção marca o retorno do autor Aguinaldo Silva à Globo.

Um clássico reinventado

“Vale Tudo” é escrita por Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini. O remake é baseado na novela original exibida entre 1988 e 1989, criada por Gilberto Braga (1945–2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926–2004).

Ranking de audiência das novelas das 21h (2020–2025)

“Pantanal” (2022) — 29,7 pontos

“Terra e Paixão” (2023) — 26,6 pontos

“Renascer” (2024) — 25,5 pontos

“Travessia” (2022) — 24,2 pontos

“Vale Tudo” (2025) — 23,3 pontos (até o momento)

“Um Lugar ao Sol” (2021) — 22,3 pontos

“Mania de Você” (2024) — 21,2 pontos

Os números de audiência são do Kantar Ibope e foram divulgados pelo NaTelinha, do UOL.