'Vale Tudo' caminha para o final com a 3ª menor audiência entre as novelas das 21h; veja ranking

Redação Exame
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11h04.
A novela “Vale Tudo” chega ao fim nesta sexta-feira, 17, com a terceira menor audiência da faixa das 21h da TV Globo nesta década.
Até o capítulo de segunda-feira, 13, a trama acumula média de 23,3 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope publicados pelo NaTelinha, do UOL. Cada ponto equivale a cerca de 77,5 mil domicílios na região.
A média final ainda pode ter variações nas casas decimais com a exibição do último capítulo, mas isso não muda a colocação de “Vale Tudo” no ranking do horário nobre.
O desempenho da novela melhorou na segunda metade da exibição. Em 6 de outubro, data da morte da vilã Odete Roitman (Débora Bloch), a trama marcou 31 pontos na Grande São Paulo, alcançando um índice que não era visto desde o fim de “Terra e Paixão”, em janeiro de 2024.
Com estreia marcada para segunda-feira, 20, a substituta “Três Graças” terá a missão de manter os bons números da reta final de “Vale Tudo”. A nova produção marca o retorno do autor Aguinaldo Silva à Globo.
“Vale Tudo” é escrita por Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini. O remake é baseado na novela original exibida entre 1988 e 1989, criada por Gilberto Braga (1945–2021), Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926–2004).
Os números de audiência são do Kantar Ibope e foram divulgados pelo NaTelinha, do UOL.