“Top Gun 3” está em desenvolvimento com Tom Cruise de volta ao papel principal, diz site

Um esboço para "Top Gun 3" está supostamente em processo de desenvolvimento pelo co-roteirista de "Top Gun: Maverick" (2022), Ehren Kruger. O longa marca o retorno de Tom Cruise ao papel principal do aviador Pete Maverick.

De acordo com a revista norte-americana "Deadline", o novo filme traz novamente Miles Teller e Glen Powell, que se destacaram no filme lançado em 2022. Joe Kosinski, diretor e produtor da sequência do clássico de 1986, também estaria envolvido no projeto.

A previsão é que as filmagens tenham início em 2025. Atualmente, Cruise está envolvido nas gravações de "Missão: Impossível 8".

Sucesso absoluto

"Top Gun: Maverick" representa o ápice da carreira de Cruise, alcançando a impressionante marca de US$ 1,49 bilhão em arrecadação. A sequência do sucesso de 1986 chegou aos cinemas durante a recuperação da indústria cinematográfica após os impactos da pandemia da Covid-19, tornando-se a maior bilheteria de 2022.

O filme conquistou o Oscar na categoria 'Melhor Som' e recebeu indicações em seis categorias, incluindo a prestigiada categoria de Melhor Filme. Na trama, o piloto Pete "Maverick" Mitchell retorna à escola de aviação da marinha 36 anos após sua graduação, assumindo o papel de instrutor. Ele lidera o grupo dos melhores aviadores da escola em uma missão perigosa.