Spielberg alerta Hollywood: excesso de franquias ameaça o cinema

O diretor de cinema Steven Spielberg aproveitou sua participação na CinemaCon para fazer um alerta à indústria cinematográfica e apresentar o primeiro trailer de "Dia D", seu novo filme de ficção científica.

Durante o evento, o diretor afirmou que Hollywood precisa investir mais em histórias originais. Segundo ele, o excesso de produções baseadas em franquias pode comprometer o futuro do cinema. “Se tudo o que produzirmos for propriedade intelectual já consolidada, vamos ficar sem combustível”, disse, de acordo com a Variety.

Além disso, Spielberg também defendeu a importância da experiência nas salas de cinema. O diretor elogiou a decisão de ampliar o tempo de exibição dos filmes antes de chegarem ao streaming e sugeriu janelas ainda maiores.

Para ele, o público continua interessado tanto em grandes produções quanto em histórias menores, desde que haja diversidade de conteúdo.

Trailer de ‘Dia D’

Além do discurso, Spielberg apresentou o trailer de "Dia D", seu novo filme de ficção científica. A prévia indica uma história envolvendo visitantes de outro planeta e uma possível conspiração governamental para encobrir o contato.

As imagens mostram cenas de perseguição, tensão e descobertas, com personagens tentando revelar evidências enquanto enfrentam forças que tentam impedir a divulgação.

Elementos clássicos retornam ao novo filme

O longa retoma temas já explorados pelo diretor em produções anteriores, como o contato com vida extraterrestre e o impacto desse encontro na sociedade.

De acordo com a Variety, no trailer, os alienígenas aparecem de forma sutil, com poucas revelações diretas. Uma nave surge no céu e uma figura não humana é mostrada rapidamente, mantendo o mistério da narrativa.

Entre o elenco estão Emily Blunt, Josh O’Connor e Colin Firth. O roteiro é assinado por David Koepp. "Dia D" está previsto para estrear em junho de 2026.