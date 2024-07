Paramount deve se fundir com Skydance, estúdio de 'Top Gun: Maverick', diz NYT

Depois de meses de negociações, idas e vindas com propostas de diferentes interessados, a Paramount indicou que irá fechar um acordo preliminar com a Skydance para a fusão, segundo quatro pessoas ligadas ao assunto citadas pelo New York Times. As conversas foram repentinamente interrompidas no mês passado, mas logo foram retomadas.

O acordo ainda terá que ser aprovado por um comitê especial do conselho de administração da Paramount,

O acerto prevê a união da Paramount – dona de CBS, MTV e Nickelodeon – com a Skydance, estúdio de cinema que ajudou a produzir “Top Gun: Maverick”, uma das grandes bilheterias dos últimos anos.

Esse acordo representaria uma mudança na forma como empresas tradicionais, como a Paramount, funcionam e lutam contra declínio da televisão a cabo e com serviços de streaming que desperdiçam dinheiro.

Shari Redstone, que controla a Paramount através de sua participação na empresa National Amusements, faz parte da família que dirige o conglomerado de mídia há décadas. A nova empresa seria apoiada por investidores importantes, como a empresa de private equity RedBird e David Ellison, filho do fundador da Oracle, Larry Ellison.

O negócio seria fechado depois de uma saga que durou meses. A Paramount e a Skydance entraram em negociações exclusivas em abril, apenas para deixá-las expirar em maio, sem chegar a um acordo. As negociações continuaram, mesmo com o surgimento de outros pretendentes.

Os dois finalmente pareciam estar caminhando para um acordo em junho, após uma maratona de negociaçõesa Mas assim que o comitê especial da Paramount foi definido para votar esse acordo, os advogados da National Amusements enviaram um e-mail ao comitê especial da Paramount para encerrar as discussões.

De acordo com o New York Times, nas semanas que se seguiram, a Paramount descreveu a investidores como seria um "futuro independente para a empresa enquanto ela navegava em um cenário de mídia desafiador". Nomeou três executivos para suceder Bob Bakish, que deixou o cargo de CEO em abril. Eles disseram em uma recente reunião de acionistas que planejavam explorar uma joint venture de streaming e cortar US$ 500 milhões em custos, já que a gigante da mídia tem cerca de US$ 14 bilhões em dívidas.

As ações da empresa caíram mais de 16% no último mês, uma vez que os investidores da Paramount continuaram preocupados com as perspectivas do conglomerado.