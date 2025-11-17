Tom Cruise recebe Oscar honorário após quatro indicações

Tom Cruise foi chamado de a "última grande estrela de cinema" pelo New York Times em 2022, logo após a estreia de "Top Gun: Maverick". Desde então, a ideia de que ele é o último ator na categoria de "movie star" se popularizou e tem sido debatida na mídia.

Ele mesmo não gosta desse rótulo. "Eu não quero ser o último. Existem muitos outros atores talentosos por aí e eu quero vê-los mandando bem", afirmou Cruise em entrevista à Entertainment Tonight durante a estreia de "Missão Impossível 8" em maio de 2025.

Com quatro indicações ao Oscar na carreira, o ator veterano saiu de todas as premiações de mãos vazias.

Neste domingo, 16, no entanto, Cruise finalmente recebeu sua primeira estatueta. Durante o Governors Awards — premiação que ocorre anualmente desde 1929 a fim de reconhecer grandes figuras da indústria cinematográfica pela sua obra completa — ele foi premiado com um Oscar honorário.

A premiação

O prêmio foi apresentado pelo diretor mexicano Alejandro G. Iñárritu, diretor da mais recente produção estrelada por Cruise, "Judy". O filme tem previsão para ser lançado em novembro de 2026.

"Escrever um discurso de quatro minutos para celebrar os 45 anos de carreira de Tom Cruise é o que se chama nesta cidade de missão impossível", brincou Iñárritu.

Ao aceitar o prêmio no palco do Salão Dolby de Hollywood, o ator fez um discurso em homenagem a todas as pessoas que tornam seus filmes possíveis e ao próprio cinema.

"O cinema me leva ao redor do mundo", disse Cruise. "Me ajuda a apreciar e respeitar diferenças. Também me mostra nossa humanidade compartilhada, como somos parecidos de tantas, tantas maneiras. E não importa de onde venhamos, naquele cinema, rimos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, e esse é o poder desta forma de arte. E é por isso que importa, é por isso que importa para mim. Então fazer filmes não é o que faço, é quem eu sou."

No discurso, o ator também falou sobre a origem de seu amor pelo cinema.

"Meu amor pelo cinema começou muito cedo, tão cedo quanto consigo me lembrar", disse. "Eu era apenas uma criança em um cinema escuro, e me lembro daquele feixe de luz que cortava a sala, e me lembro de olhar para cima, e parecia simplesmente explodir na tela. [...] E aquele feixe de luz abriu um desejo de abrir o mundo, e eu tenho seguido isso desde então."

Os Oscar's honorários são entregues anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, com o objetivo de reconhecer lendas da indústria por sua carreira.

O tapete vermelho do Governors Awards atraiu dezenas de atores ansiosos pela corrida da temporada de prêmios deste ano, incluindo Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone e muitos outros, segundo a Variety.

Quatro indicações ao Oscar

Cruise foi indicado a quatro Oscar's no passado: melhor ator por "Nascido em 4 de Julho" (1989) e "Jerry Maguire" (1996), melhor ator coadjuvante por "Magnólia" (1999) e melhor filme por seu papel como produtor em "Top Gun: Maverick" (2022).

Em todas as ocasiões, no entanto, ele não recebeu a estatueta. Após 35 anos desde sua primeira indicação, o prêmio honorário de 2025 marca a primeira vitória do artista em uma premiação da Academia.

O reconhecimento de grandes atores conhecidos por gêneros "menos prestigiosos" na Academia tem se tornado uma tendência nos últimos anos.

Nos Oscar's de 2025, Demi Moore foi indicada à Melhor Atriz pelo seu trabalho em "A Substância" (2024). Apesar de não ter vencido na categoria, ela conquistou o prêmio de Melhor Atriz em Comédia ou Musical no Globo de Ouro, e disse em seu discurso que era considerada uma "atriz pipoqueira" durante as décadas de 1990 e 2000.

Outros homenageados

Cruise não foi o único a receber a honraria no domingo. Mais cedo na cerimônia, Cynthia Erivo entregou à coreógrafa Debbie Allen uma estatueta.

O designer de produção Wynn Thomas também recebeu o prêmio que celebra seu trabalho ao longo da carreira.

Já o Prêmio Humanitário Jean Hersholt foi apresentado à Dolly Parton, que não pôde comparecer ao evento pessoalmente devido a problemas de saúde.

Os homenageados foram anunciados em junho deste ano por Janet Yang, então presidente da Academia.

"O Conselho de Governadores da Academia tem a honra de reconhecer esses artistas brilhantes. Debbie Allen é uma coreógrafa e atriz pioneira, cujo trabalho cativou gerações e cruzou gêneros. O incrível compromisso de Tom Cruise com nossa comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de dublês inspirou a todos nós", disse na época.

"A amada artista Dolly Parton exemplifica o espírito do Prêmio Humanitário Jean Hersholt através de sua dedicação inabalável a esforços de caridade. E o designer de produção Wynn Thomas trouxe alguns dos filmes mais duradouros à vida através de um olhar visionário e maestria em seu ofício", afirmou.