'Todo Mundo em Pânico 6': trailer faz homenagens a vários sucessos do terror; confira

A franquia "Todo Mundo em Pânico" se tornou um fenômeno da comédia com o conceito de parodiar sucessos do terror. Desde o primeiro lançamento, em 2000, a dupla Marlon e Shawn Wayans já estrelou em seis filmes da série.

Com lançamento marcado para o dia 12 de junho, "Todo Mundo em Pânico 6" já adianta no trailer quais filmes e séries de terror foram usados como inspiração para a comédia.

O novo filme irá parodiar "Pecadores", "A Substância", "Wandinha", "Corra", os filmes da franquia "Terrifier" e "M3GAN". Outro alvo é a saga "Pânico", que inspirou o primeiro filme da série.

Confira o trailer:

O elenco e a produção

O novo filme reúne boa parte do elenco original. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall e Anna Faris — que estiveram nos quatro primeiros filmes — estão de volta, conforme o Deadline.

Também retornam Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Dave Sheridan e Cheri Oteri.

As novidades no elenco incluem Damon Wayans Jr., Kim Wayans, Heidi Gardner, Anthony Anderson, Chris Elliott, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber e Benny Zielke.

Nos bastidores, o roteiro foi escrito pela trinca que concebeu a franquia: Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans, ao lado do colaborador de longa data Rick Alvarez, que também produz o filme.

A direção fica com Michael Tiddes. A produção é da Miramax, com Jonathan Glickman, Alexandra Loewy e Thom Zadra como produtores executivos, e a distribuição global fica a cargo da Paramount, dentro de seu acordo de primeira janela com a Miramax, conforme o Deadline.

O que esperar do novo filme?

O primeiro "Todo Mundo em Pânico" estreou em julho de 2000 com US$ 42 milhões de arrecadação só no fim de semana de abertura nos Estados Unidos, estabelecendo recordes como a maior estreia de um filme de terror classificado para maiores e de um diretor negro, segundo o Hollywood Reporter.

Quatro sequências vieram rapidamente, mas, após uma pausa de sete anos, "Todo Mundo em Pânico 5" foi amplamente criticado e enterrou a franquia por mais de uma década. Agora, 13 anos depois, a franquia retorna.

O trailer sugere que o filme também vai zoar a política e a cultura "woke": em uma das cenas, um personagem corrige o outro sobre pronomes enquanto está sendo esfaqueado. O trailer promete que "toda linha será cruzada".

Marlon Wayans resumiu o espírito do projeto ao Entertainment Weekly: "É como sempre fazemos. Só queremos fazer todo mundo rir, e não nos importamos se você é sensível. Até as pessoas sensíveis precisam rir de si mesmas."

E se o filme bombar, mais novidades podem estar a caminho: o ator afirmou que uma sequência de "As Branquelas" também está nos planos caso "Todo Mundo em Pânico 6" se saia bem nas bilheterias, conforme o Deadline.