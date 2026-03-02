'As Branquelas 2'? Marlon Wayans diz que continuação é possível

Um dos grandes clássicos da Sessão da Tarde pode ter sua continuação em breve.

"As Branquelas", da trinca Marlon, Shawn e Keenen Ivory Wayans, conquistou o público brasileiro com sua comédia irreverente. Lançado em 2004, o longa é responsável por memes que sobrevivem até hoje nas redes sociais, com o exemplo mais recente sendo a cena em que Marcus (disfarçado de Tiffany) faz um pedido absurdo no restaurante para assustar Latrell Spencer.

O mesmo trio de roteiristas é responsável pela franquia "Todo Mundo em Pânico", que lançará seu sexto filme em junho de 2026.

E se o longa bombar, mais novidades podem estar a caminho: o ator afirmou que uma sequência de "As Branquelas" também está nos planos caso "Todo Mundo em Pânico 6" se saia bem nas bilheterias.

"Quando vocês virem esse filme, vão pensar: 'É esse. É o que precisávamos'", disse Marlon no podcast Rap Attack. "E então, se 'Todo Mundo em Pânico' for bem como esperamos, vamos voltar com tudo — 'As Branquelas 2' e 'Vizinhança do Barulho 2'. Vamos vasculhar o baú e trazer de volta alguns sucessos. A gente sabe como fazer."

Sobre o que é 'Todo Mundo em Pânico 6'?

A franquia "Todo Mundo em Pânico" se tornou um fenômeno da comédia com o conceito de parodiar sucessos do terror. Desde o primeiro lançamento, em 2000, a dupla Marlon e Shawn Wayans já estrelou em seis filmes da série.

Com lançamento marcado para o dia 12 de junho, "Todo Mundo em Pânico 6" já adianta no trailer quais filmes e séries de terror foram usados como inspiração para a comédia.

O novo filme irá parodiar "Pecadores", "A Substância", "Wandinha", "Corra", os filmes da franquia "Terrifier" e "M3GAN". Outro alvo é a saga "Pânico", que inspirou o primeiro filme da série.

Confira o trailer:

'As Branquelas' no Brasil

O carinho dos brasileiros pelo filme é algo que Marlon Wayans já notou.

Em entrevista de 2020 ao Omelete, o ator celebrou o costume dos fãs brasileiros de se fantasiar dos personagens no Halloween.

"Eu gosto que a galera do Brasil, quando é Halloween, eles se vestem de As Branquelas. Já estou animado para ver as fantasias de Branquelas", disse ele, prometendo acompanhar de perto a tradição: "Eu vou postar! Todo ano eu posto esses vídeos."