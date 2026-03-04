Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Oscar 2026: quem é o diretor mais premiado da história?

Premiação deste ano será realizada no dia 15 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos

Oscar 2026: John Ford segue como o mais premiado da história (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Oscar 2026: John Ford segue como o mais premiado da história (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 4 de março de 2026 às 20h50.

Tudo sobreOscar 2026
Saiba mais

À medida que o Oscar 2026 se aproxima — com cerimônia marcada para 15 de março de 2026, em Los Angeles —, cresce o interesse em revisitar os grandes marcos da premiação mais tradicional do cinema mundial.

Entre as perguntas mais frequentes está: quem é o diretor mais premiado da história do Oscar? Uma resposta que, apesar do passar das décadas, permanece inalterada: John Ford continua sendo o recordista absoluto.

Quem foi John Ford?

Um dos grandes nomes do western, gênero que curiosamente não lhe rendeu nenhuma estatueta, John Ford é o diretor mais premiado da história da Academia, com quatro prêmios de Melhor Direção.

As vitórias foram conquistadas pelos filmes:

  • O Delator (1936)
  • As Vinhas da Ira (1941)
  • Como Era Verde o Meu Vale (1942)
  • Depois do Vendaval (1953)

Além de deter o recorde, Ford também é um dos poucos cineastas a vencer em anos consecutivos.

Outros diretores mais premiados

Embora ninguém tenha superado Ford, outros nomes históricos do cinema estão na lista:

Três vitórias cada:

  • Frank Capra — premiado por Aconteceu Naquela Noite (1934), O Galante Mr. Deeds (1936) e Do Mundo Nada Se Leva (1938).
  • William Wyler — vencedor por Rosa de Esperança (1942), Os Melhores Anos de Nossas Vidas (1946) e Ben-Hur (1959). Wyler também detém o recorde de maior número de indicações: 12.

Duas vitórias cada (entre os nomes mais conhecidos):

  • Steven Spielberg
  • Alejandro G. Iñárritu
  • Alfonso Cuarón
  • Clint Eastwood
  • Joseph L. Mankiewicz

Contexto no Oscar 2026

Nesta edição da maior premiação do cinema, Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Chloé Zhao, Josh Safdie e Joachim Trier estão na disputa da categoria. Deles, apenas Zhao já venceu — com Nomadland (2021). Ela é uma das três diretoras a já levar uma estatueta para casa em 98 anos de premiação.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela HBO Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, no site e nas redes sociais.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 20h (horário de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Oscar 2026OscarFilmes

Mais de Casual

5 peças de teatro para assistir em São Paulo em março de 2026

BTG Pactual anuncia Matheus e Kauan como embaixadores do banco

Naná Silva, promessa do tênis, assina com a ASICS

Da fazenda ao prato: a nova lógica do consumo de carne

Mais na Exame

Pop

'Todo Mundo em Pânico 6' tem estreia adiantada; veja nova data

Esporte

Flamengo anuncia Leonardo Jardim como novo técnico

Mundo

Lula sugere a Zelensky aceitar perda de territórios da Ucrânia: 'a situação está dada'

Casual

5 peças de teatro para assistir em São Paulo em março de 2026