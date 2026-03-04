Oscar 2026: quem é o diretor mais premiado da história?

Oscar 2026: John Ford segue como o mais premiado da história (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)
Publicado em 4 de março de 2026 às 20h50.
À medida que o Oscar 2026 se aproxima — com cerimônia marcada para 15 de março de 2026, em Los Angeles —, cresce o interesse em revisitar os grandes marcos da premiação mais tradicional do cinema mundial.
Entre as perguntas mais frequentes está: quem é o diretor mais premiado da história do Oscar? Uma resposta que, apesar do passar das décadas, permanece inalterada: John Ford continua sendo o recordista absoluto.
Um dos grandes nomes do western, gênero que curiosamente não lhe rendeu nenhuma estatueta, John Ford é o diretor mais premiado da história da Academia, com quatro prêmios de Melhor Direção.
As vitórias foram conquistadas pelos filmes:
Além de deter o recorde, Ford também é um dos poucos cineastas a vencer em anos consecutivos.
Embora ninguém tenha superado Ford, outros nomes históricos do cinema estão na lista:
Nesta edição da maior premiação do cinema, Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Chloé Zhao, Josh Safdie e Joachim Trier estão na disputa da categoria. Deles, apenas Zhao já venceu — com Nomadland (2021). Ela é uma das três diretoras a já levar uma estatueta para casa em 98 anos de premiação.
A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.
A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.
O início da cerimônia está previsto para as 20h (horário de Brasília).