Oscar 2026: quem é o diretor mais premiado da história?

À medida que o Oscar 2026 se aproxima — com cerimônia marcada para 15 de março de 2026, em Los Angeles —, cresce o interesse em revisitar os grandes marcos da premiação mais tradicional do cinema mundial.

Entre as perguntas mais frequentes está: quem é o diretor mais premiado da história do Oscar? Uma resposta que, apesar do passar das décadas, permanece inalterada: John Ford continua sendo o recordista absoluto.