Fim da 'Mira do Líder' no BBB 26? Fãs comemoram

Ausência da dinâmica na formação do Paredão anima o público nas redes sociais

BBB 26: Público celebra possível retirada de dinâmica (Divulgação/Gshow )

Redação Exame

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18h30.

A dinâmica Mira do Líder, que vinha sendo criticada por parte do público do Big Brother Brasil 26, não foi incluída na dinâmica desta semana. Isso levou torcedores a acreditar que a produção do reality comandada por Rodrigo Dourado fez uma mudança significativa no jogo.

Dinâmica impopular

Nas redes sociais, espectadores expressaram alívio e comemoração com a ausência da Mira do Líder no cronograma divulgado por Tadeu Schmidt. Muitos internautas chegaram a afirmar que a direção estaria finalmente ouvindo as críticas do público e ajustando as dinâmicas do programa.

O que era a Mira do Líder?

Assim que é coroado como Líder, o brother deve indicar quatro ou cinco pessoas para estarem em sua mira. No domingo, no dia da formação do paredão, o Líder não pode votar em nenhum outro participante que não esteja na mira. Nas duas edições anteriores, essa dinâmica já havia sido alvo de reclamações por parte dos telespectadores por tornar o jogo mais previsível ou estrategicamente restritivo.

A TV Globo ainda não confirmou oficialmente o fim definitivo da Mira do Líder no BBB 26. A alteração pode ser apenas pontual, válida apenas para a semana corrente, segundo a emissora. Ainda assim, a reação do público sinaliza que muitos espectadores viram a mudança como uma resposta às críticas acumuladas desde o início da temporada.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

