'The Boys': trailer da última temporada é divulgado; confira

A série "The Boys", a sátira de sucesso sobre super-heróis, chegou à sua quinta e última temporada.

Após o final explosivo e politicamente crítico da quarta temporada, lançada em 2024, a Amazon Prime Video promete um final cheio de reviravoltas.

Com lançamento marcado para o dia 8 de abril, o trailer da quinta temporada de "The Boys" mostra um Homelander assustador e sedento por poder. Os personagens da série se preparam para uma última batalha, construindo o caminho para o confronto definitivo.

Veja o trailer da última temporada de 'The Boys'

Sobre o que será a última temporada de 'The Boys'?

A quarta temporada terminou em julho de 2024, com o novo presidente dos Estados Unidos decretando lei marcial e colocando o Homelander no comando do país. Todos os Boys foram capturados, exceto Butcher e Annie.

Agora, na quinta e última temporada, é o mundo do Homelander, que retorna com sua sede de poder e sangue.

Hughie, Mother's Milk e Frenchie estão presos em um "Campo da Liberdade". Annie luta para organizar uma resistência contra a avassaladora força dos Supes. Kimiko está desaparecida. Mas quando Butcher reaparece, disposto a usar um vírus que eliminará todos os Supes do mapa, ele desencadeia uma série de eventos que mudará o mundo e todos nele para sempre.

"É o clímax, pessoal. Coisas grandes vão acontecer", diz o comunicado oficial da Prime Video.

Qual é o elenco da quinta temporada de 'The Boys'?

O elenco da quinta temporada de "The Boys" inclui Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry e Daveed Diggs.

Quando será lançada a quinta temporada de 'The Boys'?

A última temporada da série chega no dia 8 de abril, com os dois primeiros episódios disponibilizados ao mesmo tempo.

A partir da estreia, os próximos episódios serão lançados semanalmente, com o final marcado para o dia 20 de maio.