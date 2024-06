The Boys: veja quando saem os episódios da 4ª temporada da série

A aguardada quarta temporada de "The Boys" estreou com três episódios no último dia 13 de junho, trazendo de volta toda a ação, violência e sátira que conquistaram os fãs ao longo das temporadas anteriores. A série, conhecida por seu olhar irreverente e crítico sobre o universo dos super-heróis, continua a explorar as consequências do poder absoluto e a corrupção.

Os episódios iniciais da nova temporada já deram um gostinho do que os fãs podem esperar. Billy Butcher (Karl Urban) e sua equipe retornam com um objetivo claro: derrubar os super-heróis corruptos da Vought International. A tensão entre Butcher e o líder dos Sete, Homelander (Antony Starr), atinge novos patamares, prometendo confrontos épicos.

Além dos personagens já conhecidos, a quarta temporada introduz novos rostos que prometem agitar ainda mais a trama. Entre as novidades está o super-herói Soldier Boy (Jensen Ackles), cuja presença já gera grande expectativa entre os espectadores. Sua história e motivações ainda são um mistério, mas tudo indica que ele terá um papel crucial nos acontecimentos desta temporada.

Os primeiros episódios também continuam a explorar temas sociais e políticos de maneira provocativa. A série não hesita em criticar a cultura das celebridades, o corporativismo e as dinâmicas de poder, mantendo-se relevante e instigante. As críticas sociais e os comentários sobre a realidade contemporânea são marcas registradas de "The Boys", e a quarta temporada não decepciona nesse aspecto.

A quarta temporada de The Boys tem sofrido com críticas, que parecem um pouco desconexa ou motivadas pelo momento de tensão política nos EUA. A série sempre se manteve firme em suas críticas a questões reais como política, redes sociais, imagem, religião e grandes corporações. Segundo Eric Kripke, showrunner da série, a nova temporada focará muito mais nas eleições dos EUA deste ano, refletindo a vida real. Ele também sempre destacou que o personagem Capitão Pátria foi inspirado no ex-presidente Donald Trump.

Calendário de episódios da 4ª temporada

A 4ª temporada de The Boys terá oito episódios. Os três primeiros episódios já estão disponíveis na Amazon Prime Video.

Episódio 1 – 13 de Junho

Episódio 2 – 13 de Junho

Episódio 3 – 13 de Junho

Episódio 4 – 20 de Junho

Episódio 5 – 27 de Junho

Episódio 6 – 4 de Julho

Episódio 7 – 11 de Julho

Episódio 8 – 18 de Julho