Prime Video divulga primeiras imagens de nova série de 'Jovem Sherlock'

Veja tudo o que sabemos sobre a produção que mostra como Sherlock Holmes se tornou o detetive mais famoso do mundo

'Jovem Sherlock': nova série chega ao Prime Video em 2026 (Divulgação/Prime Video)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13h16.

O Prime Video divulgou na terça-feira, 9, as primeiras imagens da nova série sobre o detetive mais famoso do mundo. "Jovem Sherlock", produzida por Guy Richie, chega ao streaming em 2026, ainda sem data definida.

O detetive jovem será protagonizado por Hero Fiennes Tiffin, ("After"). Já Max Irons ("Condor") será Mycroft Holmes, irmão de Sherlock.

Além deles, outros nomes já estão confirmados: Colin Firth, Zine Tseng, Dónal Finn, Joseph Fiennes e Natascha McElhone.

Sobre o que é a série?

A série acompanha o primeiro caso investigado por Sherlock em uma aventura que o leva a percorrer o mundo na década de 1870. Na trama, Holmes terá 19 anos e será envolvido por um mistério de assassinado na Universidade de Oxford.

Sherlock Holmes foi escrito por Sir Arthur Conan Doyle e apareceu pela primeira vez no romance "Um Estudo em Vermelho", publicado em 1887. A série de Guy Richie se inspirou nos livros de Andy Lane sobre a origem do personagem.
Ritchie dirige a série e é produtor executivo ao lado do showrunner Matthew Parkhill. Não é a primeira vez que ele participa uma produção sobre o detetive. Em 2009, ele dirigiu "Sherlock Holmes" e, em 2011, sua sequência "Sherlock Holmes: Um Jogo de Sombras". Ambos os filmes foram estrelados por Robert Downey Jr. como Holmes e Jude Law como Watson.
