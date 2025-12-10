Prime Video divulga primeiras imagens de nova série de 'Jovem Sherlock'

O Prime Video divulgou na terça-feira, 9, as primeiras imagens da nova série sobre o detetive mais famoso do mundo. "Jovem Sherlock", produzida por Guy Richie, chega ao streaming em 2026, ainda sem data definida.

O detetive jovem será protagonizado por Hero Fiennes Tiffin, ("After"). Já Max Irons ("Condor") será Mycroft Holmes, irmão de Sherlock.

Além deles, outros nomes já estão confirmados: Colin Firth, Zine Tseng, Dónal Finn, Joseph Fiennes e Natascha McElhone.

Sobre o que é a série?

A série acompanha o primeiro caso investigado por Sherlock em uma aventura que o leva a percorrer o mundo na década de 1870. Na trama, Holmes terá 19 anos e será envolvido por um mistério de assassinado na Universidade de Oxford.