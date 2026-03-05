Quando estreia a 8ª temporada de 'Outlander' no Disney+?

A série “Outlander” se prepara para se despedir do público com sua oitava e última temporada. A produção, estrelada por Caitríona Balfe e Sam Heughan, retorna com novos episódios que prometem concluir a história de Claire e Jamie Fraser após mais de dez anos desde sua estreia.

Baseada nos livros da escritora Diana Gabaldon, a trama mistura romance, drama histórico e viagens no tempo. A temporada final também deve trazer respostas para conflitos deixados em aberto nos capítulos anteriores.

Quando estreia a 8ª temporada de 'Outlander'?

A oitava temporada de "Outlander" estreia em 7 de março no catálogo do Disney+.

Os dois primeiros episódios serão disponibilizados na estreia. Depois disso, a plataforma de streaming lançará um novo capítulo por semana, sempre aos sábados, até o encerramento da temporada.

O que esperar da temporada final

Na nova fase da história, Jamie e Claire Fraser enfrentam novos desafios após retornarem a Fraser’s Ridge, assentamento que cresceu durante o período em que estiveram fora.

Com a guerra e as tensões políticas se aproximando novamente, o casal precisará decidir o que está disposto a sacrificar para proteger a família e o lugar que construíram. Ao mesmo tempo, segredos do passado começam a vir à tona e podem colocar em risco a união dos Fraser.

Embora a série tenha origem nos livros de Gabaldon, o desfecho televisivo foi desenvolvido especialmente para a produção. Isso acontece porque a saga literária ainda não foi concluída pela autora.

Elenco retorna para o desfecho

Além de Balfe e Heughan, a última temporada reúne personagens importantes da história, incluindo:

Sophie Skelton como Brianna MacKenzie

como Brianna MacKenzie Richard Rankin como Roger MacKenzie

como Roger MacKenzie John Bell como Ian Murray

como Ian Murray David Berry como Lord John Grey

como Lord John Grey Charles Vandervaart como William Ransom

como William Ransom Izzy Meikle-Small como Rachel Murray

Entre as novidades do elenco está Kieran Bew, que interpreta o capitão Charles Cunningham, novo líder de Fraser’s Ridge.