Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando estreia a 8ª temporada de 'Outlander' no Disney+?

Oitava temporada encerra a história de Claire e Jamie Fraser após mais de uma década

Outlander: série estreia a sua última temporada no Disney+ após mais um década (Starz/Reprodução)

Outlander: série estreia a sua última temporada no Disney+ após mais um década (Starz/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de março de 2026 às 16h27.

A série “Outlander” se prepara para se despedir do público com sua oitava e última temporada. A produção, estrelada por Caitríona Balfe e Sam Heughan, retorna com novos episódios que prometem concluir a história de Claire e Jamie Fraser após mais de dez anos desde sua estreia.

Baseada nos livros da escritora Diana Gabaldon, a trama mistura romance, drama histórico e viagens no tempo. A temporada final também deve trazer respostas para conflitos deixados em aberto nos capítulos anteriores.

Quando estreia a 8ª temporada de 'Outlander'?

A oitava temporada de "Outlander" estreia em 7 de março no catálogo do Disney+.

Os dois primeiros episódios serão disponibilizados na estreia. Depois disso, a plataforma de streaming lançará um novo capítulo por semana, sempre aos sábados, até o encerramento da temporada.

O que esperar da temporada final

Na nova fase da história, Jamie e Claire Fraser enfrentam novos desafios após retornarem a Fraser’s Ridge, assentamento que cresceu durante o período em que estiveram fora.

Com a guerra e as tensões políticas se aproximando novamente, o casal precisará decidir o que está disposto a sacrificar para proteger a família e o lugar que construíram. Ao mesmo tempo, segredos do passado começam a vir à tona e podem colocar em risco a união dos Fraser.

Embora a série tenha origem nos livros de Gabaldon, o desfecho televisivo foi desenvolvido especialmente para a produção. Isso acontece porque a saga literária ainda não foi concluída pela autora.

Elenco retorna para o desfecho

Além de Balfe e Heughan, a última temporada reúne personagens importantes da história, incluindo:

  • Sophie Skelton como Brianna MacKenzie
  • Richard Rankin como Roger MacKenzie
  • John Bell como Ian Murray
  • David Berry como Lord John Grey
  • Charles Vandervaart como William Ransom
  • Izzy Meikle-Small como Rachel Murray

Entre as novidades do elenco está Kieran Bew, que interpreta o capitão Charles Cunningham, novo líder de Fraser’s Ridge.

Acompanhe tudo sobre:SériesDisneyStreaming

Mais de Pop

BBB 26: Marciele passa mal em festa do Líder e assusta brothers

Babu revela por que se afastou de Felipe Prior após o BBB 20

BBB 26: Babu muda discurso e faz promessa envolvendo Ana Paula

'The Boys': trailer da última temporada é divulgado; confira

Mais na Exame

Carreira

Três erros ao usar o ChatGPT no trabalho que podem comprometer seus resultados

Pop

BBB 26: Marciele passa mal em festa do Líder e assusta brothers

Negócios

Gigante da Coreia do Sul chega ao Brasil e mira US$ 1 bilhão em receita com estética

Guia do Eleitor

ELEIÇÕES 2026: o que é a janela partidária que começa hoje?