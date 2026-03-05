Quando estreia a 8ª temporada de 'Outlander' no Disney+?

Outlander: série estreia a sua última temporada no Disney+ após mais um década (Starz/Reprodução)
Publicado em 5 de março de 2026 às 16h27.
A série “Outlander” se prepara para se despedir do público com sua oitava e última temporada. A produção, estrelada por Caitríona Balfe e Sam Heughan, retorna com novos episódios que prometem concluir a história de Claire e Jamie Fraser após mais de dez anos desde sua estreia.
Baseada nos livros da escritora Diana Gabaldon, a trama mistura romance, drama histórico e viagens no tempo. A temporada final também deve trazer respostas para conflitos deixados em aberto nos capítulos anteriores.
A oitava temporada de "Outlander" estreia em 7 de março no catálogo do Disney+.
Os dois primeiros episódios serão disponibilizados na estreia. Depois disso, a plataforma de streaming lançará um novo capítulo por semana, sempre aos sábados, até o encerramento da temporada.
Na nova fase da história, Jamie e Claire Fraser enfrentam novos desafios após retornarem a Fraser’s Ridge, assentamento que cresceu durante o período em que estiveram fora.
Com a guerra e as tensões políticas se aproximando novamente, o casal precisará decidir o que está disposto a sacrificar para proteger a família e o lugar que construíram. Ao mesmo tempo, segredos do passado começam a vir à tona e podem colocar em risco a união dos Fraser.
Embora a série tenha origem nos livros de Gabaldon, o desfecho televisivo foi desenvolvido especialmente para a produção. Isso acontece porque a saga literária ainda não foi concluída pela autora.
Além de Balfe e Heughan, a última temporada reúne personagens importantes da história, incluindo:
Entre as novidades do elenco está Kieran Bew, que interpreta o capitão Charles Cunningham, novo líder de Fraser’s Ridge.