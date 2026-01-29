'Ted Lasso': tudo o que se sabe sobre a nova temporada

'Ted Lasso': série original Apple TV+ apresenta novo arco com time feminino e rostos inéditos, mantendo personagens centrais na quarta temporada (Ted Lasso/ Apple TV+)
Redatora
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11h15.
A nova temporada de "Ted Lasso" está confirmada e será lançada no Apple TV+ ainda neste ano, mas sem data oficial anunciada. A série retorna após o encerramento do arco principal na terceira temporada e inaugura uma nova fase da história, com mudanças no foco esportivo e na dinâmica dos personagens.
Na quarta-feira, 28, novas imagens da 4ª temporada foram divulgadas, reforçando que a produção já está em estágio avançado. Desde o anúncio da renovação, o projeto vem revelando detalhes do elenco e do enredo.
"A tão aguardada quarta temporada do grande sucesso da Apple TV, TedLasso, fará sua estreia mundial no verão de 2026. Junto com o anúncio, o serviço de streaming divulgou quatro imagens inéditas da nova temporada da comédia vencedora do Emmy, estrelada e produzida por Jason Sudeikis", escreveu o site Deadline no Instagram.
Ver essa foto no Instagram
Até o momento, o Apple TV+ não informou um dia exato para a estreia. A previsão oficial indica que os novos episódios chegam ao streaming durante o verão no hemisfério norte, período que vai de junho a agosto de 2026.
As gravações já foram iniciadas, o que mantém a estreia dentro da janela esperada pelo público.
Diferente das temporadas anteriores, a nova fase de "Ted Lasso" não dará continuidade direta ao arco da Premier League. O treinador retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um time feminino da segunda divisão.
A mudança abre espaço para novos conflitos esportivos e narrativos. O enredo amplia o universo do futebol apresentado na série, agora sob outra perspectiva competitiva.
Os principais personagens seguem confirmados na nova fase da série. Estão de volta:
O elenco também ganha novos nomes:
As novas personagens estarão ligadas principalmente ao núcleo do futebol feminino.
A nova temporada terá o reforço de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional passa a integrar a equipe criativa da série, que segue sob o selo do Apple TV+.
A entrada indica ajustes na construção das histórias, mantendo a identidade estabelecida nas temporadas anteriores.
Embora a quarta temporada marque um novo ciclo, o Apple TV+ ainda não confirmou se a série terá um encerramento definitivo. Informações divulgadas até o momento indicam contratos de médio prazo com parte do elenco.
Todas as temporadas de "Ted Lasso" estão disponíveis exclusivamente no Apple TV+, com opções de áudio original e legendas em português. A nova temporada seguirá o mesmo padrão de distribuição.