'Ted Lasso': tudo o que se sabe sobre a nova temporada

Nova fase da série chega em 2026 ao Apple TV+ e traz Ted de volta a Richmond para comandar um time feminino

'Ted Lasso': série original Apple TV+ apresenta novo arco com time feminino e rostos inéditos, mantendo personagens centrais na quarta temporada (Ted Lasso/ Apple TV+)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11h15.

A nova temporada de "Ted Lasso" está confirmada e será lançada no Apple TV+ ainda neste ano, mas sem data oficial anunciada. A série retorna após o encerramento do arco principal na terceira temporada e inaugura uma nova fase da história, com mudanças no foco esportivo e na dinâmica dos personagens.

Na quarta-feira, 28, novas imagens da 4ª temporada foram divulgadas, reforçando que a produção já está em estágio avançado. Desde o anúncio da renovação, o projeto vem revelando detalhes do elenco e do enredo.

"A tão aguardada quarta temporada do grande sucesso da Apple TV, TedLasso, fará sua estreia mundial no verão de 2026. Junto com o anúncio, o serviço de streaming divulgou quatro imagens inéditas da nova temporada da comédia vencedora do Emmy, estrelada e produzida por Jason Sudeikis", escreveu o site Deadline no Instagram.

Quando estreia a nova temporada de 'Ted Lasso'?

Até o momento, o Apple TV+ não informou um dia exato para a estreia. A previsão oficial indica que os novos episódios chegam ao streaming durante o verão no hemisfério norte, período que vai de junho a agosto de 2026.

As gravações já foram iniciadas, o que mantém a estreia dentro da janela esperada pelo público.

Qual será o foco da história na nova temporada?

Diferente das temporadas anteriores, a nova fase de "Ted Lasso" não dará continuidade direta ao arco da Premier League. O treinador retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um time feminino da segunda divisão.

A mudança abre espaço para novos conflitos esportivos e narrativos. O enredo amplia o universo do futebol apresentado na série, agora sob outra perspectiva competitiva.

Quem retorna e quem entra no elenco de 'Ted Lasso'?

Os principais personagens seguem confirmados na nova fase da série. Estão de volta:

  • Jason Sudeikis
  • Hannah Waddingham
  • Juno Temple
  • Brett Goldstein
  • Brendan Hunt
  • Jeremy Swift

O elenco também ganha novos nomes:

  • Tanya Reynolds
  • Jude Mack
  • Faye Marsay
  • Rex Hayes
  • Aisling Sharkey
  • Abbie Hern
  • Grant Feely

As novas personagens estarão ligadas principalmente ao núcleo do futebol feminino.

Mudanças na produção da série

A nova temporada terá o reforço de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional passa a integrar a equipe criativa da série, que segue sob o selo do Apple TV+.

A entrada indica ajustes na construção das histórias, mantendo a identidade estabelecida nas temporadas anteriores.

'Ted Lasso' pode ganhar mais temporadas?

Embora a quarta temporada marque um novo ciclo, o Apple TV+ ainda não confirmou se a série terá um encerramento definitivo. Informações divulgadas até o momento indicam contratos de médio prazo com parte do elenco.

Onde assistir 'Ted Lasso' no Brasil

Todas as temporadas de "Ted Lasso" estão disponíveis exclusivamente no Apple TV+, com opções de áudio original e legendas em português. A nova temporada seguirá o mesmo padrão de distribuição.

