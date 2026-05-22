Galvão Bueno deixará a Copa do Mundo? Saiba se apresentador ainda vai narrar os jogos no SBT

Galvão Bueno, de 75 anos, passará por uma cirurgia na coluna na manhã deste sábado, 23, para tratar uma hérnia de disco que provocou dores nas últimas semanas. O narrador está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e deve manter o cronograma previsto para a cobertura da Copa do Mundo de 2026 pelo SBT e pela N Sports, empresa da qual é sócio.

Segundo integrantes da equipe do comunicador, o procedimento não é considerado complexo. A previsão médica indica recuperação entre cinco e sete dias após a operação. A viagem aos Estados Unidos para o início da cobertura do Mundial segue programada para o dia 7 de junho.

As dores já haviam sido mencionadas por Galvão durante o programa Galvão FC, exibido na última segunda-feira, 19. O desconforto também afetou compromissos recentes ligados à preparação da cobertura esportiva para o torneio.

O narrador será responsável por dez transmissões durante a Copa do Mundo de 2026. Entre os jogos previstos estão as partidas da seleção brasileira, a abertura do torneio, entre México e África do Sul, em 11 de junho, e a final, marcada para 19 de julho. As demais transmissões ficarão sob comando de Tiago Leifert.

Galvão participará da 14ª Copa do Mundo da carreira

A edição de 2026 marcará a 14ª participação de Galvão Bueno em Copas do Mundo desde sua estreia na cobertura do torneio, em 1974. O narrador acumulou passagens por diferentes gerações da seleção brasileira e esteve à frente das transmissões da Globo por décadas.

A Copa de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também representa a primeira cobertura de Galvão em Mundiais fora da Globo desde o encerramento de seu contrato fixo com a emissora carioca.