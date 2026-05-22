Opinião: a eficiência operacional virou um fator superestimado

Por Filipe Bento, CEO do Atomic Group.

Durante muito tempo, o empresário aprendeu a crescer corrigindo erros.

Reduz custo. Ajusta preço. Melhora o processo. Tenta reter clientes. A lógica é conhecida e tem até nome: a teoria do balde furado. Antes de crescer, elimine os vazamentos.

Funciona? Funciona, mas, até certo ponto.

Empresas que controlam custo, organizam operação e reduzem perdas ganham eficiência e previsibilidade. O problema é que essa evolução cria uma percepção perigosa: a de que o negócio está pronto para escalar. Não está.

Você pode estar operando melhor e, ainda assim, estar preso no seu próprio modelo de negócio.

A armadilha da eficiência defensiva

A lógica do balde furado é, no fundo, uma lógica defensiva. Ela organiza o que já existe, mas não muda o jogo.

Nesse modelo, crescer continua sendo uma função direta de esforço: mais vendas exigem mais pessoas, mais investimento, mais energia. Sempre mais. E isso tem um limite muito concreto: o seu.

O ponto de ruptura aparece quando você para de olhar para os furos e começa a questionar o próprio balde.

Não se trata de corrigir falhas. Trata-se de repensar a arquitetura de crescimento.

O conceito de impacto recorrente

Essa virada tem um nome: impacto recorrente. Em meu livro “Crescimento atômico”, dedico um capítulo sobre o tema. Aqui, de forma sucinta, antecipo que o termo traduz a união de dois conceitos: o de impacto e o de recorrência.

Impacto sendo entendido como o valor real e transformador que seu negócio entrega ao cliente, de forma tão significativa que esse cliente se torna um defensor de sua marca.

Recorrência, por sua vez, como fluxo previsível e constante de receita que vem de relações duradouras com clientes, em vez de transações efêmeras.

A magia está na fusão de ambos os conceitos, ou seja, quando você entrega um impacto genuíno e contínuo, a recorrência financeira vem como consequência natural. Um crescimento sustentável.

Crescimento sustentável não vem de vender mais vezes para mais pessoas. Vem de gerar resultado real no cliente, de forma consistente, até esse resultado se transformar em permanência, expansão e recomendação.

Quando isso acontece, o crescimento deixa de ser empurrado. Passa a ser consequência do sistema.

Na prática, é uma mudança de mentalidade antes de ser uma mudança de modelo de negócio em si.

Menos complexidade, mais margem estratégica

Um dos casos mais claros disso: uma empresária dentro do meu ecossistema, com múltiplos projetos simultâneos, operação travada e crescimento estagnado, tomou uma decisão que parecia suicida. Encerrou quatro frentes de trabalho.

Não por falta de demanda. Por clareza de limite. Com menos projetos, concentrou energia nos clientes mais estratégicos, manteve o faturamento, reduziu a complexidade e saiu do operacional.

O corte que parecia perda virou margem. E a margem virou espaço para crescer de verdade.

(Esse empresário, era eu)

E esse é o tipo de decisão que a mentalidade do balde não deixa enxergar. Quem está ocupado tapando furos não tem tempo para questionar o balde.

A transição da mentalidade defensiva para a mentalidade de multiplicação também passa por algo que poucos empresários levam a sério: o ambiente.

Decisões estratégicas não acontecem no vazio. Elas são moldadas pelos contextos em que você está inserido, pelas conversas que tem, pelas referências que consome, pelas pessoas com quem se conecta.

Ambiente certo encurta caminho. Amplia visão. Acelera decisões que, tomadas sozinho, levariam anos.

A arquitetura para multiplicar resultados

Quando o modelo de negócio é estruturado corretamente, com cliente gerando resultado, resultado gerando retenção e retenção gerando expansão, o retorno sobre o investimento deixa de ser linear.

Modelos construídos nessa lógica chegam a múltiplos acima de 7x. Não por acaso. Porque o sistema retroalimenta o crescimento em vez de depender dele.

A diferença entre empresas que sobrevivem e empresas que multiplicam não está na capacidade de tapar furos.

Está na coragem de mudar o modelo de negócio. A teoria do balde furado continua válida, mas como ponto de partida, não como destino.

Negócios que crescem de verdade não são os que evitam perder. São os que constroem sistemas onde o valor gerado retorna, circula e se multiplica.

A pergunta não é se o seu balde está cheio. É se o seu modelo de negócio ainda depende exclusivamente do seu esforço, ou se você já começou a construir um crescimento que se sustenta por si.