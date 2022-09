Emmy 2022: confira os vencedores de cada categoria

O Emmy 2022 premiou alguma das maiores séries americanas nesta segunda-feira, 12. A premiação anunciou os vencedores das 20 categorias com séries sobretudo da HBO e Netflix, ambas as plataformas de streaming que lideraram a noite.

Entre as favoritas, estavam as séries "Succecion" (HBO), com 25 indicações, "Ted Lasso" (Apple TV+) e "The White Lotus" (HBO) ambas com 20 indicações cada.

Quem levou o prêmio de Melhor Série de Drama do ano foi "Succescion". A melhor série de comédia ficou com "Ted Lasso".

Confira abaixo a lista de premiados:

Série de drama

"Succession"

Ator em série de drama

Lee Jung-jae, "Round 6"

Atriz em série de drama

Zendaya, "Euphoria"

Atriz coadjuvante de série de drama

Julia Garner, "Ozark"

Ator coadjuvante de série de drama

Matthew Macfadyen, "Succession"

Série de comédia

"Ted Lasso"

Atriz de série de comédia

Jean Smart, "Hacks"

Ator de comédia

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"

Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Série limitada, antologia ou filme para TV

"The White Lotus"

Atriz de série limitada, antologia ou filme para TV

Amanda Seyfried, "The Dropout"

Ator de série limitada, antologia ou filme para TV

Michael Keaton, "Dopesick"

Atriz coadjuvante de série limitada, antologia ou filme para TV

Jennifer Coolidge - "The White Lotus"

Ator coadjuvante de série limitada, antologia ou filme para TV

Murray Bartlett - "The White Lotus" Direção em série de comédia MJ Delaney - "Ted Lasso" Roteiro em série de comédia Quinta Brunson - "Abbott Elementary"

Programa de competição

"Lizzo's Watch Out For the Big Girls

Talk show de variedades

"Last Week Tonight"

Direção em série de drama

Hwang Dong-hyuk - "Round 6"

Roteiro em série de drama

Jesse Armstrong - "Succession"

Direção em série limitada, antologia ou filme para TV

Mike White - "The White Lotus"

Roteiro em série limitada, antologia ou filme para TV

Mike White - "The White Lotus"