Meta lança sem anúncios aplicativo para competir com o Reddit

A Meta lançou sem anúncio o Forum, novo aplicativo com proposta semelhante à do Reddit e voltado a conversas em comunidades e nichos de interesse. A presença do app foi identificada na quinta-feira, 21, por Matt Navarra, fundador da newsletter Geekout Newsletter, especializada em redes sociais.

Usuários precisam ter registro no Facebook para navegar pelo Forum. Por trás do lançamento, está a percepção da Meta de que comunidades e grupos de discussão estnao se tornando mercado cada vez mais relevante dentro das redes sociais.

O aplicativo se apoia na estrutura de grupos do Facebook para reunir pessoas com interesses em comum em conversas baseadas em perguntas e respostas. A proposta aproxima o Forum do Reddit, rede social conhecida por fóruns temáticos organizados em comunidades.

Segundo o site Engadget, o feed, área em que aparecem as publicações, é formado por conversas dos grupos dos quais os usuários participam. A lógica difere da experiência tradicional do Facebook, baseada em posts de amigos, páginas seguidas e recomendações algorítmicas.

O Forum também utiliza IA, inteligência artificial, para identificar interesses dos usuários, direcionar perguntas, auxiliar na gestão de comunidades e destacar conversas consideradas relevantes.

Ao contrário do Reddit, as conversas no Forum não são anônimas por padrão, embora os usuários possam adotar nomes de usuário sem identificação pública. Ainda assim, administradores dos grupos poderão ver as identidades reais dos participantes, segundo o Engadget.

A Meta já havia tentado separar a experiência de grupos em um aplicativo próprio. Em 2014, a companhia lançou um app dedicado à função Grupos, que permitia gerenciar comunidades de forma parecida com o Messenger, aplicativo de mensagens da empresa. A iniciativa foi encerrada em 2017.

Novos apps entram na estratégia de Zuckerberg

O lançamento do Forum ocorre em meio a uma orientação mais ampla da Meta para criar novos aplicativos. Segundo o The Wall Street Journal, o CEO Mark Zuckerberg afirmou em uma reunião de abril sobre os resultados do primeiro trimestre que a eficiência trazida pela IA poderia permitir à empresa desenvolver mais produtos.

Na reunião, Zuckerberg citou conversas com Chris Cox, CPO da Meta, sigla para diretor de produtos. “Então, tipo, Chris e eu temos conversado sobre ‘certo, será que conseguimos criar 50 novos aplicativos?’. Tipo, sim, provavelmente. Mas provavelmente deveríamos começar fazendo alguns antes de simplesmente, tipo, acelerar e tentar fazer 50 de uma vez”, disse o executivo, segundo o jornal.

Na semana passada, a empresa lançou outro aplicativo, o Instants. A função é integrada ao Instagram, e o download do app está disponível para iPhones.

Enquanto o Forum mira um espaço semelhante ao Reddit, o Instants se aproxima de formatos popularizados por BeReal e Snapchat. A proposta é tirar uma foto no momento, sem filtros, que desaparece depois de ser vista pelo usuário.

O Forum chega em um momento de expansão do Reddit, que registrou alta de 680% no lucro líquido no primeiro trimestre, enquanto a receita cresceu 69% de 2025 para 2026. O avanço reforça o interesse de grandes plataformas por comunidades segmentadas, um formato que combina engajamento recorrente, conteúdo gerado por usuários e maior potencial de monetização.