'Super Mario Galaxy: O Filme' bate recorde e lidera bilheteria do ano

'Super Mario Galaxy O Filme' registra melhor estreia de 2026 nos cinemas (Reprodução)
Redatora
Publicado em 2 de abril de 2026 às 18h49.
"Super Mario Galaxy: O Filme" registrou a maior estreia de 2026 até o momento ao arrecadar US$ 34 milhões em seu primeiro dia em cartaz. O dado foi divulgado pelo Deadline.
O resultado também estabelece um novo recorde para estreias realizadas em uma quarta-feira no mês de abril. A marca anterior pertencia a "Super Mario Bros.: O Filme", que havia somado US$ 31,7 milhões no lançamento em 2023.
O desempenho ganha relevância por ter sido alcançado sem sessões antecipadas, estratégia comum para impulsionar bilheterias iniciais.
Com base nos números do primeiro dia, a projeção é que o longa atinja cerca de US$ 128 milhões nos três primeiros dias e até US$ 186 milhões ao longo dos cinco primeiros dias em cartaz.
O longa conta com nomes já conhecidos e novas adições:
Novidades no elenco:
A narrativa de "Super Mario Galaxy: O Filme" é baseada no game desenvolvido para o Nintendo Wii.
Na trama, o personagem Mario viaja pelo espaço em uma missão para resgatar a Princesa Peach, passando por diferentes galáxias enquanto coleta Estrelas de Poder.
A produção reúne três empresas do setor de entretenimento: Illumination, Nintendo e Universal Pictures.