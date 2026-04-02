'Super Mario Galaxy: O Filme' bate recorde e lidera bilheteria do ano

"Super Mario Galaxy: O Filme" registrou a maior estreia de 2026 até o momento ao arrecadar US$ 34 milhões em seu primeiro dia em cartaz. O dado foi divulgado pelo Deadline.

O resultado também estabelece um novo recorde para estreias realizadas em uma quarta-feira no mês de abril. A marca anterior pertencia a "Super Mario Bros.: O Filme", que havia somado US$ 31,7 milhões no lançamento em 2023.

Abertura sem pré-estreia chama atenção

O desempenho ganha relevância por ter sido alcançado sem sessões antecipadas, estratégia comum para impulsionar bilheterias iniciais.

Com base nos números do primeiro dia, a projeção é que o longa atinja cerca de US$ 128 milhões nos três primeiros dias e até US$ 186 milhões ao longo dos cinco primeiros dias em cartaz.

Elenco reúne retornos e novidades

O longa conta com nomes já conhecidos e novas adições:

Chris Pratt — protagonista (retorno)

— protagonista (retorno) Anya Taylor-Joy — Princesa Peach

— Princesa Peach Jack Black — Bowser

Novidades no elenco:

Brie Larson — Rosalina

— Rosalina Benny Safdie — Bowser Jr.

— Bowser Jr. Glen Powell — Fox McCloud (Star Fox)

Filme adapta jogo lançado em 2007

A narrativa de "Super Mario Galaxy: O Filme" é baseada no game desenvolvido para o Nintendo Wii.

Na trama, o personagem Mario viaja pelo espaço em uma missão para resgatar a Princesa Peach, passando por diferentes galáxias enquanto coleta Estrelas de Poder.

A produção reúne três empresas do setor de entretenimento: Illumination, Nintendo e Universal Pictures.