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'Super Mario Galaxy: O Filme' bate recorde e lidera bilheteria do ano

Novo filme arrecada US$ 34 milhões no primeiro dia e registra a maior estreia do ano, superando recorde anterior da franquia

'Super Mario Galaxy O Filme' registra melhor estreia de 2026 nos cinemas (Reprodução)

'Super Mario Galaxy O Filme' registra melhor estreia de 2026 nos cinemas (Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 2 de abril de 2026 às 18h49.

"Super Mario Galaxy: O Filme" registrou a maior estreia de 2026 até o momento ao arrecadar US$ 34 milhões em seu primeiro dia em cartaz. O dado foi divulgado pelo Deadline.

O resultado também estabelece um novo recorde para estreias realizadas em uma quarta-feira no mês de abril. A marca anterior pertencia a "Super Mario Bros.: O Filme", que havia somado US$ 31,7 milhões no lançamento em 2023.

Abertura sem pré-estreia chama atenção

O desempenho ganha relevância por ter sido alcançado sem sessões antecipadas, estratégia comum para impulsionar bilheterias iniciais.

Com base nos números do primeiro dia, a projeção é que o longa atinja cerca de US$ 128 milhões nos três primeiros dias e até US$ 186 milhões ao longo dos cinco primeiros dias em cartaz.

Elenco reúne retornos e novidades

O longa conta com nomes já conhecidos e novas adições:

  • Chris Pratt — protagonista (retorno)
  • Anya Taylor-Joy — Princesa Peach
  • Jack Black — Bowser

Novidades no elenco:

  • Brie Larson — Rosalina
  • Benny Safdie — Bowser Jr.
  • Glen Powell — Fox McCloud (Star Fox)

Filme adapta jogo lançado em 2007

A narrativa de "Super Mario Galaxy: O Filme" é baseada no game desenvolvido para o Nintendo Wii.

Na trama, o personagem Mario viaja pelo espaço em uma missão para resgatar a Princesa Peach, passando por diferentes galáxias enquanto coleta Estrelas de Poder.

A produção reúne três empresas do setor de entretenimento: Illumination, Nintendo e Universal Pictures.

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