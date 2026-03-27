Super Mario Galaxy: O Filme - confirmação de personagem 'especial' enlouquece fãs

Os fãs já estão em contagem regressiva: faltam seis dias para a estreia de Super Mario Galaxy: O Filme. E uma novidade atiçou ainda mais a curiosidade dos fãs: a confirmação, pela Nintendo e Illumination, da participação especial de Fox McCloud, protagonista da franquia Star Fox, na nova animação.

A presença do personagem já vinha sendo especulada por fãs, especialmente após os Pikmin aparecerem em um dos vídeos promocionais do longa. A confirmação de Fox ampliou as expectativas em torno de um possível filme de Super Smash Bros., série de jogos de luta da Nintendo que reúne personagens como Mario, Donkey Kong, Pokémon e Samus (Metroid), além de participações especiais de personagens de outras empresas que desenvolvem games.

The reveal of Glen Powell as Fox McCloud in ‘THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE’. pic.twitter.com/N2i9JZEzWB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 27, 2026

O anúncio repercutiu nas redes sociais, com termos como “Smash Bros”, “Nintendo” e “Fox McCloud” entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). O filme estreia nos cinemas brasileiros em 1º de abril.

Qual é a história de 'Super Mario Galaxy: O Filme'?

O filme adapta elementos do jogo “Super Mario Galaxy”, lançado originalmente para Nintendo Wii. Na trama, Mario parte em uma missão intergaláctica para resgatar a Princesa Peach.

A história se passa no espaço, com o personagem viajando entre diferentes planetas e enfrentando inimigos enquanto tenta avançar em sua jornada.

Elenco

O filme reúne um elenco de dubladores (vozes originais) já conhecidos na franquia e novos nomes:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como Princesa Peach

Jack Black como Bowser

Brie Larson como Rosalina

Benny Safdie como Bowser Jr.

As vozes originais seguem o padrão das produções anteriores da franquia, com atores de Hollywood interpretando os personagens na versão em inglês. A versão dublada em português ainda não teve o elenco completo divulgado.

Classificação indicativa de 'Super Mario Galaxy: O Filme'

No Brasil, “Super Mario Galaxy: O Filme” recebeu classificação indicativa para maiores de 6 anos. A decisão foi definida pelo Ministério da Justiça com base na presença de violência considerada fantasiosa.

A classificação difere da expectativa dos estúdios, que buscavam a indicação “Livre”. Ainda assim, é esperado que a mudança não impacte de forma significativa a exibição do filme nos cinemas.