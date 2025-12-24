Ciência

Como jogar Super Mario Bros. pode ajudar a combater o burnout?

Estudo com universitários indica que jogos clássicos despertam encantamento, elevam a felicidade e reduzem o risco de burnout entre jovens adultos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06h15.

Jogos clássicos como Super Mario Bros. podem contribuir para o bem-estar emocional de jovens adultos, inclusive no controle de transtornos.

Um estudo publicado recentemente na revista JMIR Serious Games aponta que esses títulos despertam um sentimento de encantamento capaz de elevar a felicidade geral e, com isso, reduzir o risco de burnout, termo usado para descrever o esgotamento emocional associado à sobrecarga contínua.

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores entrevistaram estudantes universitários e aplicaram questionários para entender os motivos da popularidade desses jogos.

A premissa do estudo

A pesquisa foi conduzida por equipes do Imperial College London e da Kyushu Sangyo University. O trabalho é descrito pelos autores como um dos primeiros a apontar o deslumbramento infantil como um mecanismo psicológico que conecta o uso cotidiano de jogos ao bem-estar mental em jovens adultos.

“Este estudo sugere que o caminho para combater o esgotamento profissional em jovens adultos pode estar não apenas no bem-estar tradicional, mas também na recuperação da alegria. Jogos como Super Mario Bros. e Yoshi podem oferecer um antídoto poderoso para o cinismo e a fadiga característicos do esgotamento profissional”, afirma o pesquisador Andreas B. Eisingerich.

Nostalgia e desconexão

Os participantes relataram que as experiências com os jogos Super Mario Bros. e Yoshi remetem a lembranças da infância e a momentos mais leves, distantes das pressões atuais. Segundo os estudantes, jogar funciona como uma pausa diante das exigências acadêmicas, do excesso de estímulos digitais e do consumo excessivo de redes sociais que marca a rotina dessa faixa etária.

A análise mostrou que os estudantes que relataram maior sensação de encantamento durante o jogo também apresentaram níveis mais altos de felicidade. Esse aumento no bem-estar esteve diretamente associado a uma probabilidade menor de desenvolver sintomas de burnout, indicando uma relação indireta entre o uso desses jogos e a saúde mental.

