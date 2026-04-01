'Super Mario Galaxy: O Filme' pode ter a maior estreia do ano

A indústria do cinema já se prepara para um dos maiores lançamentos de 2026. O novo filme "Super Mario Galaxy: O Filme" chega cercado de expectativa e com projeções que indicam uma estreia gigantesca nas bilheterias ao redor do mundo.

Expectativa bilionária

Segundo estimativas do mercado citadas pela Variety, o longa pode arrecadar cerca de US$ 350 milhões globalmente já nos primeiros dias em cartaz. Desse total, aproximadamente US$ 175 milhões devem vir da América do Norte, com valor semelhante vindo do mercado internacional.

Nos Estados Unidos e Canadá, a previsão para o fim de semana de estreia gira entre US$ 145 milhões e US$ 160 milhões apenas no recorte tradicional de três dias, o que já colocaria o filme entre as maiores aberturas da história recente.

Concorrendo com o primeiro filme

A comparação inevitável é com o fenômeno anterior da franquia. O filme de 2023 arrecadou mais de US$ 1,36 bilhão mundialmente e se tornou uma das adaptações de videogame mais lucrativas de todos os tempos, elevando o patamar da marca nos cinemas.

Analistas ouvidos pela Variety apontam que o novo longa pode até superar a abertura do antecessor, que somou cerca de US$ 204 milhões nos primeiros cinco dias nos Estados Unidos.

Além do fator nostalgia, o filme também se beneficia de um cenário favorável. A produção estreia praticamente sem concorrência direta de grandes blockbusters no mesmo período. Com esse cenário, o novo capítulo de Mario não só deve liderar as bilheterias de abril, como também se posiciona desde já como um dos principais candidatos a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão ao longo de sua trajetória.

Sobre o filme

A nova produção custou cerca de US$ 110 milhões, sem contar os gastos com marketing. A direção continua nas mãos de Aaron Horvath e Michael Jelenic, enquanto a história leva Mario e Luigi para uma aventura espacial ao lado de personagens já conhecidos, como Princesa Peach e Toad, além de novos aliados. O elenco de vozes reúne nomes como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day e Jack Black.