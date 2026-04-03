Peça 'Octet' vai virar filme com direção de Lin-Manuel Miranda

O musical "Octet", de Dave Malloy, vai ganhar uma adaptação para o cinema sob direção de Lin-Manuel Miranda, criador de "Hamilton". A informação foi divulgada pelo Deadline.

A produção marca mais um passo de Miranda no cinema como diretor, após o sucesso de "Tick, Tick... Boom!", indicado ao Oscar.

Musical cult ganha nova vida nas telas

"Octet" estreou fora da Broadway em 2019 e rapidamente chamou atenção pela proposta diferente. A trama acompanha oito pessoas viciadas em internet que se reúnem em um grupo de apoio dentro de uma igreja.

Durante os encontros, os participantes deixam seus celulares de lado e enfrentam seus próprios impulsos em uma experiência totalmente analógica, guiada apenas pela música e pelas vozes.

Equipe original segue no projeto

O próprio Dave Malloy, criador do musical, será responsável por adaptar o roteiro para o cinema e também atuará como produtor executivo do longa.

Ainda não há detalhes sobre o elenco ou previsão de estreia, mas a expectativa é alta, principalmente pelo histórico recente de adaptações de musicais que ganharam força no cinema e no streaming.