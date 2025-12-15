Stranger Things: tudo o que sabemos sobre a última temporada até agora

A 5ª temporada de Stranger Things marca a reta final de uma das séries mais populares da Netflix. Dividida em três volumes, a temporada começou a ser exibida em novembro de 2025 e termina na virada do ano, encerrando a história iniciada em 2016 pelos irmãos Duffer.

Os episódios finais dão continuidade direta aos eventos da quarta temporada. Hawkins passa a conviver com as consequências da abertura das fendas e da presença do Mundo Invertido. O grupo de personagens volta a se reunir para enfrentar Vecna.

O que esperar da última temporada de Stranger Things

A trama se passa no outono de 1987, cerca de um ano após o último confronto. Os personagens principais agora têm entre 16 e 17 anos.

A narrativa acompanha a busca pelo paradeiro de Vecna, ferido no embate anterior. O governo dos Estados Unidos impõe uma quarentena militar em Hawkins. Eleven volta a ser alvo das autoridades e precisa se manter escondida.

Will Byers assume papel central na história. A temporada revela detalhes do primeiro contato dele com Vecna em 1983. A ligação entre os dois passa a influenciar diretamente os acontecimentos finais.

Como a história continua após a 4ª temporada

O final da temporada anterior deixou a cidade em colapso. O Mundo Invertido começa a se infiltrar na realidade. A quinta temporada mostra os impactos diretos desse cenário na rotina dos moradores.

Max Mayfield permanece em coma após o ataque de Vecna. Parte da trama acompanha sua condição e as consequências para o grupo. Dustin Henderson lida com o luto pela morte de Eddie Munson.

Novas informações indicam que Vecna pretende usar crianças como extensões de sua mente. O plano amplia a ameaça e conecta personagens de diferentes núcleos da história.

Datas de estreia e formato de lançamento

A Netflix confirmou um cronograma dividido em três partes, sempre com lançamentos às 22h, no horário de Brasília.

Volume 1: 26 de novembro de 2025, com quatro episódios

Volume 2: 25 de dezembro de 2025, com três episódios

Volume 3: 31 de dezembro de 2025, com o episódio final

O último capítulo terá cerca de duas horas de duração. Ele encerra a narrativa ambientada em Hawkins.

Stranger Things termina, mas o universo continua

Apesar do fim da série principal, a Netflix já confirmou a expansão do universo. O primeiro projeto é o spin-off animado “Tales from ’85”, previsto para 2026, além de outros conteúdos derivados em desenvolvimento.

Stranger Things segue entre as séries mais assistidas da história da Netflix e chega ao fim como um dos principais marcos da cultura pop da era do streaming.