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Real Time Big Data: Marília Campos lidera disputa pelo Senado em Minas Gerais

Aécio Neves e Marcelo Aro aparecem tecnicamente empatados em segundo lugar

Eleições 2026: Marília Campos aparece com 22% das intenções de voto na soma de primeiro e segundo votos (Jefferson RudyAgência Senado)

Eleições 2026: Marília Campos aparece com 22% das intenções de voto na soma de primeiro e segundo votos (Jefferson RudyAgência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 13h54.

A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), lidera a disputa por uma das duas vagas no Senado de Minas Gerais, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 21.

Em um dos cenários simulados, a petista aparece com 22% das intenções de voto na soma de primeiro e segundo votos.

Na sequência aparecem o deputado federal Aécio Neves (PSDB), com 15%, e Marcelo Aro (PP), com 14%. Domingos Sávio (PL) registra 10%, enquanto Áurea Carolina (PSOL) soma 8%.

Os votos nulos e brancos chegam a 11%, enquanto 20% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Já em um cenário sem Domingos Sávio e com dois novos nomes, Marília Campos segue na liderança, com 20%. Marcelo Aro aparece em segundo, com 13%, enquanto Aécio Neves e Carlos Viana (PSD) empatam com 12% cada.

Áurea Carolina e Domingos Sávio registram 7% cada, enquanto Marco Antônio Costa “Superman” (Novo) soma 5%.

Os votos nulos e brancos chegam a 10%, e os indecisos representam 14%.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores de Minas Gerais entre os dias 19 e 20 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07299/2026.

Real Time Big Data em Minas Gerais (maio de 2026)

Senado – Cenário 1

  • Marília Campos: 22%
  • Aécio Neves: 15%
  • Marcelo Aro: 14%
  • Domingos Sávio: 10%
  • Áurea Carolina: 8%
  • Nulo/Branco: 11%
  • NS/NR: 20%

Senado – Cenário 2

  • Marília Campos: 20%
  • Marcelo Aro: 13%
  • Aécio Neves: 12%
  • Carlos Viana: 12%
  • Áurea Carolina: 7%
  • Domingos Sávio: 7%
  • Marco Antônio Costa “Superman”: 5%
  • Nulo/Branco: 10%
  • NS/NR: 14%
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