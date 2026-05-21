Real Time Big Data: Marília Campos lidera disputa pelo Senado em Minas Gerais

A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), lidera a disputa por uma das duas vagas no Senado de Minas Gerais, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 21.

Em um dos cenários simulados, a petista aparece com 22% das intenções de voto na soma de primeiro e segundo votos.

Na sequência aparecem o deputado federal Aécio Neves (PSDB), com 15%, e Marcelo Aro (PP), com 14%. Domingos Sávio (PL) registra 10%, enquanto Áurea Carolina (PSOL) soma 8%.

Os votos nulos e brancos chegam a 11%, enquanto 20% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Já em um cenário sem Domingos Sávio e com dois novos nomes, Marília Campos segue na liderança, com 20%. Marcelo Aro aparece em segundo, com 13%, enquanto Aécio Neves e Carlos Viana (PSD) empatam com 12% cada.

Áurea Carolina e Domingos Sávio registram 7% cada, enquanto Marco Antônio Costa “Superman” (Novo) soma 5%.

Os votos nulos e brancos chegam a 10%, e os indecisos representam 14%.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores de Minas Gerais entre os dias 19 e 20 de maio. As respostas têm índice de confiança de 95%, com dois pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-07299/2026.

Real Time Big Data em Minas Gerais (maio de 2026)

Senado – Cenário 1

Marília Campos: 22%

Aécio Neves: 15%

Marcelo Aro: 14%

Domingos Sávio: 10%

Áurea Carolina: 8%

Nulo/Branco: 11%

NS/NR: 20%

Senado – Cenário 2