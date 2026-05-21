Memed capta R$ 80 milhões para acelerar uso de IA em prescrição digital

A Memed, plataforma de prescrição digital, anunciou uma captação de R$ 80 milhões em rodada coliderada pelos fundos DGF e BridgeOne, com participação da DNA Capital.

A empresa liderada por Rodolfo Chung afirma que os recursos serão destinados à expansão das áreas de tecnologia, produto e engenharia, com foco na incorporação de inteligência artificial à prática clínica. A operação ocorreu cerca de um ano após a companhia atingir o breakeven.

A empresa diz atender atualmente cerca de 150 mil médicos por mês, o equivalente a aproximadamente 30% dos prescritores do país, e processar 100 milhões de prescrições anuais.

Segundo a Memed, metade desse volume vem de seu software próprio e a outra parte de mais de 400 parceiros integrados, como hospitais, plataformas de telemedicina e sistemas de gestão em saúde. A companhia avalia que a digitalização ainda representa apenas uma fração do mercado brasileiro, que movimenta cerca de 1 bilhão de prescrições por ano.