Quem vai morrer em Stranger Things? Fãs apostam em personagem importante

Com 698 participantes, enquete da EXAME Pop revela quem os fãs acham que vai morrer na 5ª temporada da série

Stranger Things: última temporada da série foi lançada este ano (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08h50.

Desde que a quinta (e última) temporada deStranger Things foi anunciada pela Netflix, os fãs têm criado teorias sobre qual personagem irá morrer. A série, que não costuma matar personagens principais, pode ter um desfecho diferente.

Em 2022, os irmãos Duffer (criadores da série) comentaram que a última temporada promete ser mais intensa, com a "morte mais violenta de todas as temporadas". Eles explicaram que o objetivo sempre foi aumentar a escala da série conforme os personagens envelheciam e o público também, criando uma narrativa mais impactante e dramática. "Espero que os pais não fiquem muito bravos conosco", disse Ross Duffer.

E, como esperado, a tensão está em alta. O Volume 2, que será lançado no Natal, promete fechar essa jornada com grandes perdas.

Quem vai morrer em Stranger Things?

Uma enquete feita pela EXAME Pop no WhatsApp aponta que a maioria dos fãs acredita que Eleven é quem deve morrer ao final da série, com 162 votos. Em seguida aparece Will, com 85 votos, seguido por Steve Harrington, com 81 votos. Ao todo, 698 pessoas participaram.

PersonagemVotos
Eleven162
Will85
Steve81
Dustin42
Holly32
Max31
Robin35
Hopper39
Jonathan45
Nancy26
Joyce26
Total de Votos698
