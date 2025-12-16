Quem vai morrer em Stranger Things? Fãs apostam em personagem importante

Desde que a quinta (e última) temporada deStranger Things foi anunciada pela Netflix, os fãs têm criado teorias sobre qual personagem irá morrer. A série, que não costuma matar personagens principais, pode ter um desfecho diferente.

Em 2022, os irmãos Duffer (criadores da série) comentaram que a última temporada promete ser mais intensa, com a "morte mais violenta de todas as temporadas". Eles explicaram que o objetivo sempre foi aumentar a escala da série conforme os personagens envelheciam e o público também, criando uma narrativa mais impactante e dramática. "Espero que os pais não fiquem muito bravos conosco", disse Ross Duffer.

E, como esperado, a tensão está em alta. O Volume 2, que será lançado no Natal, promete fechar essa jornada com grandes perdas.

Quem vai morrer em Stranger Things?

Uma enquete feita pela EXAME Pop no WhatsApp aponta que a maioria dos fãs acredita que Eleven é quem deve morrer ao final da série, com 162 votos. Em seguida aparece Will, com 85 votos, seguido por Steve Harrington, com 81 votos. Ao todo, 698 pessoas participaram.