Spider-Noir: Amazon divulga primeira foto e teaser de Nicolas Cage como o personagem; veja

A tão aguardada série Spider-Noir, baseada na HQ Spider-Man Noir da Marvel, foi revelada em uma primeira imagem durante a apresentação anual de upfronts da Amazon em Nova York.

A imagem mostra Nicolas Cage em sua icônica fantasia como o herói titular, um detetive particular envelhecido e em dificuldades, que luta com seu passado como o único super-herói de Nova York na década de 1930.

A série será transmitida no MGM+ e estará disponível para streaming no Prime Video, embora a data de estreia ainda não tenha sido anunciada. Com uma estética noir, a produção será apresentada tanto em preto e branco quanto em cores.

Cage lidera o elenco como o Spider-Noir, acompanhado de um time estelar que inclui o vencedor do Emmy Lamorne Morris, os indicados ao Oscar e vencedores do Emmy Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez e Jack Huston. O elenco convidado traz nomes como Lukas Haas, Cameron Britton, e Amy Aquino, entre outros.

Veja a foto e o teaser de Spider-Noir:

Homem-Aranha Noir (Prime Video/Reprodução)