Quais séries que dominavam a TV na década em que você nasceu?

A televisão mudou radicalmente entre 1950 e 2020, mas uma coisa permaneceu igual: sempre existiu uma série capaz de parar o país inteiro diante da tela. Antes do streaming, esses sucessos eram definidos pelas gigantescas audiências da TV aberta. Depois, passaram a dominar conversas nas redes sociais e plataformas digitais.

Veja quais são as séries de sucesso na década em que você nasceu:

Anos 50

Nos anos 1950, programas como "I Love Lucy" (1950) ajudaram a transformar a televisão em parte da rotina familiar. A sitcom estrelada por Lucille Ball virou um fenômeno cultural e estabeleceu muitas das bases da comédia televisiva moderna. Na mesma década, programas de auditório e westerns também lideravam audiência nos Estados Unidos.

Anos 1960

Os anos 1960 foram dominados por faroestes como "Bonanza" (1950) e "Gunsmoke" (1950). Era uma época em que histórias sobre o Velho Oeste atraíam milhões de espectadores semanalmente. O gênero refletia um imaginário americano de aventura, família e heroísmo que dominava a TV da época.

Anos 70

Na década de 1970, a televisão ficou mais urbana e politizada. Séries como "All in the Family" (1971) ganharam força ao abordar temas sociais, conflitos familiares e mudanças culturais em tom de humor ácido. Foi um período em que a TV começou a discutir abertamente política, racismo e desigualdade dentro do entretenimento.

Anos 1980

Os anos 1980 marcaram o auge dos grandes dramas familiares. "Dallas" (1978) virou um fenômeno global com o mistério “Quem atirou em J.R.?”, enquanto "The Cosby Show" (1984) redefiniu as sitcoms familiares e liderou audiência durante boa parte da década. Era a era da TV como evento coletivo.

Anos 1990

Nos anos 1990, a televisão entrou na era das mega sitcoms. "Seinfeld" (1989), "Friends" (1994), "That '70s Show" (1998), "Família Dinossauro" (1995) e, no Brasil, "Escolinha do Professor Raimundo" (1990) dominaram conversas e moldaram o humor da geração. Ao mesmo tempo, séries dramáticas como "ER" (1994) e "Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira" (1996) mostravam que a TV podia competir com o cinema em ritmo e produção.

Anos 2000

A década de 2000 trouxe realities, séries policiais e o crescimento da chamada “TV de prestígio”. "CSI" (2000), "Lost" (2004), "The Office" (2005), "Breaking Bad" (2008) e "Grey’s Anatomy" (2005) se tornaram referências culturais.

Além disso, séries para o público adolescente também viraram febre na TV e até hoje são amadas pelos fãs, como "The O.C." (2003), "One Tree Hill" (2003), "Smallville" (2001), "Gossip Girl" (2007), "Veronica Mars" (2004) e "Gilmore Girls" (2000).

Anos 2010

Nos anos 2010, o streaming mudou completamente a lógica do entretenimento. Séries como "Game of Thrones" (2011), "Stranger Things" (2016), "The Walking Dead" (2010) e "La Casa de Papel" (2017) dominaram diferentes públicos, enquanto plataformas como Netflix e HBO transformaram lançamentos em fenômenos globais instantâneos.

Anos 2020

Já em 2020, produções como "O Gambito da Rainha" (2020), "Bridgerton" (2020), "Ted Lasso" (2020), "The Last of Us" (2023) e "The Boys" (2019) mostraram como uma série podia explodir mundialmente em poucos dias graças ao streaming e às redes sociais. O sucesso deixou de depender apenas da audiência tradicional e passou a ser medido também pelo impacto cultural, memes, buscas e discussões online.