Sobre o que é 'Plano Mestre', filme com Stanley Tucci que estreia no Prime Video hoje

E se o maior roubo da sua vida envolvesse uma das pinturas mais famosas do mundo e uma reunião de família nada convencional? Essa é a premissa de "Plano Mestre", filme que chega ao Prime Video nesta sexta-feira, 16.

Estrelado por Stanley Tucci ("O Diabo Veste Prada"), o longa acompanha um ladrão que reúne dois especialistas para roubar a Mona Lisa, mas vê a missão ganhar contornos inesperados quando revela que os dois são seus filhos.

Qual é a história de 'Plano Mestre'?

A trama acompanha Roger, interpretado por Stanley Tucci, um ladrão experiente que decide realizar o maior golpe de sua carreira: roubar a Mona Lisa. Para colocar o plano em prática, ele recruta dois especialistas, cada um com habilidades específicas para a operação.

Chiara é uma italiana especializada em crimes cibernéticos, enquanto Jay é um francês com experiência em explosivos. Os dois são fundamentais para a execução do roubo, mas a missão ganha uma dimensão inesperada quando Roger revela que é pai dos dois e que eles são irmãos.

A descoberta transforma o assalto em uma situação familiar complicada. Além dos desafios para invadir um dos museus mais famosos do mundo, o grupo precisa lidar com os conflitos que surgem entre pessoas que estão descobrindo seus laços familiares durante uma operação criminosa.

Quem está no elenco?

Stanley Tucci lidera o elenco de "Plano Mestre" como Roger, um ladrão experiente que vê no roubo da Mona Lisa a oportunidade de realizar seu maior golpe. O ator, conhecido por filmes como "O Diabo Veste Prada" e "Conclave", contracena com Simona Tabasco, de "The White Lotus", e Victor Belmondo.

Tabasco interpreta Chiara, especialista em crimes cibernéticos, enquanto Belmondo vive Jay, que domina o uso de explosivos. Os dois são recrutados para ajudar Roger a executar o plano e descobrem, durante a missão, que compartilham com ele um vínculo familiar.

A direção é de Thomas Vincent, cineasta francês que conduz a história entre os elementos tradicionais de um filme de assalto e a comédia familiar. A produção é uma parceria entre a Gaumont e a Amazon MGM Studios.

Veja o trailer de 'Plano Mestre'