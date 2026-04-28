Laura Dern é confirmada no elenco da 4ª temporada de 'The White Lotus'

A quarta temporada de "The White Lotus" tem tido um começo turbulento. Após a saída de Helena Bonham Carter do elenco da nova temporada, fãs da série ficaram inseguros com o futuro da produção.

O temor já passou, no entanto, com a confirmação de Laura Dern como nova integrante no time de atores. A atriz, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2020, substituirá Bonham Carter, de acordo com a Variety.

A HBO, em comunicado divulgado no último sábado, 25, informou que o papel será reformulado e reescrito para uma nova atriz.

Com a confirmação de Dern, as filmagens da quarta temporada continuam, com ajustes no cronograma após a mudança.

A nova temporada de “The White Lotus” será ambientada no sul da França, durante o Festival de Cannes, com cenas em locais como a Riviera Francesa, Mônaco e Paris.

O elenco já anunciado inclui nomes como Vincent Cassel, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Chris Messina, Heather Graham e Rosie Perez.

Saída de Helena Bonham Carter

A atriz britânica Helena Bonham Carter não faz mais parte da quarta temporada de “The White Lotus”. A saída aconteceu poucos dias após o início das filmagens da nova fase da série, ambientada no sul da França.

Em comunicado, a HBO informou que a decisão foi tomada após ficar claro, já no set, que a personagem escrita pelo criador da série, Mike White, não funcionou como esperado. A emissora também afirmou que lamenta não poder trabalhar com Bonham Carter neste momento, mas destacou que continua admirando a atriz e que há interesse em futuras colaborações.

A mudança é considerada incomum para a série, conhecida pelo cuidado no processo de escalação. Mike White escreve e dirige todos os episódios e costuma escolher atores que se encaixem com precisão nos personagens idealizados.

De acordo com a imprensa americana, Bonham Carter era um dos principais nomes desejados para a nova temporada e foi a primeira atriz procurada para integrar o elenco. Após a gravação das primeiras cenas, no entanto, a produção concluiu que o papel precisava seguir outro caminho criativo. Como se tratava de um personagem central, a decisão foi refazer completamente a abordagem.

Laura Dern de volta à HBO

Laura Dern já é uma figura conhecida em produções da HBO. A atriz interpreta a empresária Renata Klein na série premiada da emissora "Big Little Lies", que teve sua terceira temporada confirmada em setembro do ano passado. O papel rendeu a Dern o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em 2017.

Além da parceria com a emissora, a atriz também volta a colaborar com Mike White na nova temporada de "The White Lotus". A dupla cocriou a série “Enlightened”, também da HBO. White e Dern também trabalharam juntos no filme “Amor Pra Cachorro”, escrito e dirigido por White, no qual Dern teve um papel coadjuvante.